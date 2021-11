C’est à ça que sert la mousse de la bière et vous ne l’avez jamais réalisé

05/11/21 à 11:39 CET

Toujours avec modération, oui, mais peu de choses en veulent plus toute l’année que de la bonne bière. Ce qui est certain, c’est que les jeter est un art et l’une des choses qui sont le plus appréciées est mettre la mousse à sa juste mesure.

Bien que cela puisse sembler non, la mousse est très importante dans la bière car elle protège son arôme et sa saveur. Plus vous avez de mousse, moins il y aura de chance que vous perdiez du gaz et de la force, puisque la mousse empêche le contact de la boisson avec l’air.

Une autre fonction est d’éviter le contact de la bière avec l’oxygène externe, ce qui réduirait considérablement la qualité. Entre autres curiosités, sachez que les serveurs clarifieront toujours (ou devraient) le verre pour empêcher le dioxyde de carbone dissous de dans le liquide gâchent également la boisson.

Quelle est la quantité exacte de mousse ? Les experts assurent que la quantité de mousse parfaite ne doit pas dépasser deux doigts d’épaisseur. Vous pouvez donc désormais vous plaindre au serveur ou expliquer à vos amis que c’est l’idéal.