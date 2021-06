“C’est à ça que servent les 17 ans”, Los Angeles Azules répond à la polémique – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

in

Après la polémique générée ce jour sur les réseaux sociaux par un groupe d’utilisateurs qui a demandé de censurer la chanson “17 años” pour prétendument “romantiser et promouvoir la pédophilie”, Los Ángeles Azules a rompu le silence et partagé un message bref et énergique pour mettre fin à la controverse .

A travers son compte Twitter, le groupe a publié une photo sur laquelle deux adolescents apparaissent face à face sur le point de s’embrasser.

« C’est ça, 17 ans. Fin de la déclaration », était le bref message que le groupe a partagé pour expliquer l’image.

C’est ça, 17 ans.

Fin de la déclaration. pic.twitter.com/Yl2kOTZmtL – Los Angeles Azules (@angelesazulesmx) 14 juin 2021

Le nom Los Ángeles Azules est devenu une tendance sur les réseaux sociaux après que plusieurs utilisateurs eurent demandé de censurer le sujet “17 ans”.

La discussion a commencé sur Twitter après qu’un utilisateur identifié comme Miguel Landa se soit demandé pourquoi les gens écoutaient une chanson au contenu “répréhensible”.

« Si vous organisez une fête, ayez la décence de ne JAMAIS mettre la chanson ’17 años’ de Los Angeles Azules. Ses paroles racontent comment un vieil homme profite d’une fille. Pourquoi les gens mettent-ils cette chanson au contenu manifestement répréhensible ?”, a écrit l’internaute sur Twitter.

Le commentaire est rapidement devenu viral et a suscité un débat sur Twitter, parmi les utilisateurs qui soutenaient l’idée que la chanson promeut la pédophilie et parmi ceux qui ont demandé de ne pas faire de scandale à propos de la chanson.

