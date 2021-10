C’est à ce moment-là que le prix de l’Ethereum (ETH) pourrait atteindre 4000 $ !

Après un bon retournement de la divergence baissière, les principales crypto-monnaies semblent avoir soutenu le pic. Comme le prix du Bitcoin reste fortement au-dessus de 47 500 $ et le prix de l’Ethereum au-dessus de 3 200 $. Il ne fait aucun doute que le marché a subi un léger recul, mais les niveaux de soutien inférieurs du prix des ETH semblent avoir augmenté.

Pourtant, encore, un long chemin à parcourir pour les actifs traditionnels, car une légère pompe a été observée après une terrible tendance à la baisse. Et donc, encore, les actifs doivent tester des niveaux cruciaux afin de subir un gigantesque rallye Q4. Et par conséquent, le prix d’Ethereum doit également dépasser 3 300 $ afin de briser 4 000 $ comme il l’a fait à chaque fois dans le passé.

L’analyste, Rekt Capital, estime que le prix de l’ETH est sur le point de former un plus bas hebdomadaire plus bas et pourrait donc bientôt atteindre l’objectif. Cependant, les prévisions pour le deuxième actif le plus préféré se situent autour de 10 000 $ d’ici la fin de 2021. Pourtant, le prix a toujours du mal à atteindre les niveaux de résistance immédiats.

À quelle vitesse le prix d’Ethereum peut-il atteindre 4000 $ ?

Il est à noter que le prix de l’ETH n’a dépassé les 4000 $ qu’une seule fois et seulement quelques instants après le lancement de la mise à niveau EIP 1559. De plus, le rythme du rallye s’est également réduit depuis le déploiement du London Hard fork. Cependant, les données techniques et les graphiques indiquent un rallye notable avant le quatrième trimestre.

Le prix Ethereum depuis le début de 2021 a suivi au mieux la théorie des vagues d’Elliott. Le prix actuel pourrait former un « degré de vague » qui n’est rien d’autre qu’aimer chaque vague d’Elliott. Cela forme des structures plus larges à 5 et 3 vagues qui présentent des mouvements de prix similaires à presque toutes les périodes. Et donc compte tenu de ces indicateurs, le prix de l’ETH pourrait fracasser 5 000 $ au cours du prochain cycle de vague.

Collectivement, Ethereum suit une approche constante pour atteindre des niveaux plus élevés. Il ne fait aucun doute que le rallye pourrait inclure des reculs ou des corrections, mais le prix de l’ETH devrait s’échanger au-dessus de 3 000 $. Et à terme, l’actif pourrait remonter vers sa cible maintenant et viser des niveaux plus élevés dans les prochains jours.

