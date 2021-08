C’est à ce moment-là que “Shang-Chi” de Marvel arrivera sur Disney Plus

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est le deuxième des quatre films MCU de Marvel sortis cette année. Mais, contrairement à Black Widow, Shang-Chi n’obtiendra pas de sortie jour et date sur Disney Plus. En fait, ce n’était que Black Widow qui était censé sortir en salles et en streaming le jour de sa sortie. Marvel et Disney voulaient que les films MCU restants de l’année obtiennent des sorties cinéma uniquement. Cependant, la pandémie de coronavirus a pris une autre tournure, la variante delta alimentant une autre vague importante d’infections sur les marchés américain et international. Cela a incité certains studios à confirmer de nouveaux retards pour leurs prochains films. Disney a maintenu les débuts théâtraux de Shang-Chi en place. Mais il n’a pas changé d’avis à propos de sa sortie sur Disney Plus le même jour.

Après que des informations aient annoncé que Sony pourrait reporter Venom 2 à la mi-octobre, le studio les a confirmés jeudi. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles d’autres films pourraient connaître des retards similaires, notamment Spider-Man: No Way Home.

Disney, cependant, n’a fait aucune alternance à sa liste actuelle de films, aventures Marvel MCU incluses. Disney l’a confirmé lors de son appel aux résultats trimestriels jeudi.

Date de sortie de Shang-Chi pour Disney Plus

Disney a révélé des chiffres solides pour le trimestre de juin, dépassant les attentes. Disney Plus a été l’un des points saillants du rapport sur les résultats. La société a déclaré que les abonnements à Disney Plus avaient atteint 116 millions pour la période, une augmentation notable par rapport au trimestre de mars où elle avait signalé 103,6 millions d’abonnés.

Black Widow a été un énorme succès sur Premier Access début mai. C’était la première fois que Disney révélait les chiffres Premier Access pour un film. Mais le succès de Black Widow sur le streaming a eu un effet secondaire inattendu. Scarlett Johansson a poursuivi Disney, alléguant que la société avait violé ses obligations contractuelles en donnant au film une sortie jour et date.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux ne seront pas présentés en première sur Disney Plus le même jour avec sa sortie en salles. Disney a confirmé cela, affirmant qu’il expérimentait toujours l’audience pendant la pandémie. Disney n’a pas non plus retardé la première de Shang-Chi.

Le film sortira le 3 septembre dans les cinémas, où il se déroulera pendant 45 jours avant la sortie de Disney Plus. En d’autres termes, vous devrez attendre le 18 octobre pour voir gratuitement le deuxième film MCU de l’année sur Disney Plus. C’est-à-dire que vous n’aurez pas à payer l’accès Premier gratuitement en plus de l’abonnement Disney Plus.

Et Eternals et No Way Home ?

“La perspective de pouvoir mettre un titre Marvel au service après être sorti en salles avec 45 jours sera un autre point de données pour informer nos actions à venir sur nos titres”, a déclaré le PDG Bob Chapek lors de l’interview.

Il est trop tôt pour dire comment la performance de Shang-Chi influencera les autres films Marvel sortis cette année. Eternals a une date de sortie le 5 novembre. No Way Home sera présenté le 17 décembre. Cela suppose que Disney et Sony ne retardent aucun d’entre eux.

Quant à leurs débuts en streaming, c’est Eternals qui frappera définitivement Disney Plus après ses débuts en salles. Spider-Man 3 est un film de Sony, on ne sait donc pas quand il atteindra le service de streaming de Disney.

