C’est à ce moment qu’Apple pourrait dévoiler la série iPhone 13

La date de sortie de l’iPhone 13 se rapproche, et Apple devrait largement dévoiler la nouvelle série de téléphones le mois prochain. Apple a averti les investisseurs et les clients l’année dernière que l’événement de lancement de l’iPhone 12 serait retardé. Mais cela ne s’est pas produit cette année. De plus, de nombreux rapports de la chaîne d’approvisionnement d’Apple ont indiqué que la société avait pris des mesures importantes pour s’assurer que les composants clés de l’iPhone 13 arrivent à temps.

Apple n’a pas encore annoncé la conférence de presse virtuelle de l’iPhone 13, mais une nouvelle fuite en provenance de Chine pourrait nous donner toute la date de sortie de l’iPhone 13 que nous attendons. Un autre rapport semble corroborer les informations de lancement, offrant la date d’annonce potentielle de l’iPhone 13.

La date de sortie de l’iPhone 13 divulguée

Le blog chinois ITHome a affirmé plus tôt cette semaine que la série iPhone 13 sera disponible en précommande le vendredi 17 septembre. C’est selon une capture d’écran d’une application de commerce électronique locale. Le même site indique que les AirPods 3 devraient être mis en vente le 30 septembre sur la même plateforme de vente au détail.

La date de l’iPhone 13 n’est pas surprenante, compte tenu du playbook de lancement de l’iPhone d’Apple. La société dévoile généralement le dernier iPhone un mardi ou un mercredi. Les téléphones sont en précommande le premier vendredi suivant l’annonce. La date de sortie suit sept jours plus tard, lorsque les combinés sont expédiés aux acheteurs et lancés dans les magasins.

Si cette date de précommande du 17 septembre est exacte, la date de sortie de l’iPhone 13 sera le 24 septembre. Apple pourrait dévoiler la série iPhone 13 le 14 ou le 15 septembre.

Alors que les dates de précommande et de sortie de l’iPhone 13 dans la fuite concernent le marché chinois, les nouveaux modèles d’iPhone sont lancés simultanément dans plusieurs pays. La Chine sera probablement incluse dans la vague initiale de lancement de l’iPhone 13. L’Amérique du Nord, la plupart des pays de l’Union européenne, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande obtiennent également le nouvel iPhone lors de cette première vague. Cependant, ce ne sont que des spéculations en ce qui concerne le lancement de l’iPhone 13.

Enfin, les dates divulguées sont conformes aux estimations récentes des analystes de Wedbush.

Quand Apple annoncera-t-il l’événement iPhone 13 ?

Selon les sources de FrontPageTech, la date de précommande d’ITHome iPhone 13 est exacte. Le blog note également que ses sources ont confirmé la date de sortie du 24 septembre.

FrontPageTech estime qu’Apple enverra des invitations à la presse pour la keynote de l’iPhone 13 le 7 septembre, précisément une semaine avant l’événement de lancement du 14 septembre.

L’événement iPhone 13 sera de type virtuel, ce qui signifie qu’Apple et les médias n’auront pas à se soucier de la logistique impliquée dans la planification d’une conférence de presse en personne. Apple peut annoncer l’événement iPhone 13 à loisir. Le keynote sera diffusé en ligne, tout comme l’année dernière.

Quant aux AirPods 3, on ne sait pas quand Apple dévoilera les nouveaux écouteurs sans fil. Il serait logique de voir les AirPods 3 introduits aux côtés de l’iPhone 13. Mais cela ne signifie pas que les deux appareils seront en précommande simultanément. Si la fuite ci-dessus est exacte, les AirPods 3 pourraient n’atteindre les précommandes que le 30 septembre. Les nouveaux écouteurs seront ensuite expédiés aux acheteurs une semaine plus tard.

D’autres rumeurs prétendaient qu’Apple pourrait organiser plus qu’un événement de presse en septembre, ce qui serait une approche inhabituelle pour Apple.

Comme toujours, avec les fuites, on ne sait pas si la date de sortie de l’iPhone 13, la date de précommande et les estimations de la date de l’événement de lancement ci-dessus sont exactes. MacRumors note qu’ITHome a offert des informations Apple précises dans le passé. Séparément, Jon Prosser de FrontPageTech a livré de nombreuses rumeurs correctes sur Apple au cours des dernières années.