“C’est absurde que je sois étiqueté comme LGTBphobe”, dit Lidia Ávila

Pas de tournée pour les 30 ans d’OV7

Avvila Je confirme lors de l’entretien qu’il n’y a toujours pas de date provisoire pour commencer la tournée qui célèbre les trois décennies sur la scène du groupe, bien que ce ne soit pas à cause de la “fausse” distanciation avec M’Balia, mais parce qu’il y a une autre raison qu’il nous a révélée en exclusivité.

“J’attends aussi avec impatience la tournée, pour le moment il n’y a pas encore de date. Nous attendons ce que les autorités disent (à travers le feu de circulation), ce qu’elles décident OCESA, qui est le promoteur. Nous avons signé un contrat qui a expiré en février et ils nous ont accordé une prolongation, mais la condition est que nous devions le signer tous les sept.

“Sinon, nous devions rendre l’avance, le lendemain de sa signature, j’ai reçu une notification notariée (dans laquelle ils expliquaient) que je devais rendre l’argent qu’ils nous avaient donné, je l’ai fait parce que je n’aime pas avoir des problèmes juridiques ; là-dessus, je me rends compte que certains de mes collègues n’ont pas signé », a-t-il expliqué Lidia.

Pour le moment, il n’y a pas de date pour que OV7 reprenne sa tournée solo. (. 2280596)

Avvila confirmé que oscar Oui Marianne, comme elle, ils avaient signé la prolongation, alors elle est plus que prête pour que, lorsque cela est possible en raison d’une pandémie et que les sept d’entre eux parviennent à un accord, partent en tournée ensemble, après 17 ans sans faire de tournée en solo, depuis ils se sont réunis pour le projet Pop Tour des années 90.

Pour le moment, Lidia Elle est “très heureuse d’avoir beaucoup apprécié mes enfants, cette pause a été bonne pour moi, après avoir travaillé pendant tant d’années, en tournée et en allant et venant le week-end; c’était incroyable, mais aujourd’hui, pouvoir profiter de ma famille , exploiter la partie En tant que femme d’affaires, cette pandémie est venue me réinventer et faire ressortir d’autres choses positives », a-t-il déclaré.