MADRID, 28 juin (EUROPA PRESS) –

Le bailaor sévillan Farruquito fera ses débuts au Teatro Real le 9 juillet avec son fils Juan el Moreno et sa mère La Farruca dans un spectacle du cycle Flamenco Real avec lequel l’artiste admet qu’il se sent “aimé”.

“C’est agréable d’entendre que nous sommes aimés, l’art parle d’affection et doit être toujours présent. Mon grand-père serait fier de ce spectacle : nous allons à la vitesse de la lumière, mais nous n’avons pas perdu l’essence de l’union, de affection, de préserver et de garder ces principes à l’esprit », a souligné le bailleur de fonds lors de la présentation du spectacle.

Farruquito a préparé un spectacle inédit dans lequel, sous le nom de « Farruquito y amigos », il partagera la scène avec Ketama, Antonio Canales et Pepe de Lucía, et dans lequel la bailaora La Farruca, sa mère et son fils être présent. , Juan, le Moreno. “Pour moi, c’est un accomplissement personnel d’avoir réussi à venir dans ce théâtre, l’un des plus importants au monde”, a déclaré le cantaor.

En fait, il l’a qualifié d'”irrépétable” et a même plaisanté sur le fait d’avoir “deux semaines sans manger et sans dormir”, car c’est “une responsabilité”. Farruquito a préparé pour cette première un spectacle de flamenco avec les “moments les plus significatifs et déterminants” de l’artiste.

“Je vais raconter beaucoup de choses dans le spectacle où il n’y a pas de scène qui compte, mais c’est seulement avec la musique”, a-t-il souligné. Dans ‘Farruquito y amigos’, il y aura place pour une “dispute flamenco” entre son créateur et Antonio Canales, une personne “très importante” dans la vie du danseur et qui le “conseille depuis qu’il est petit et a toujours été là”.

Les Farruca danseront également dans un jeu pour expliquer les raisons pour lesquelles Farruquito “est tombé amoureux” des alegrias “en le regardant danser avec une bata de cola”. Hormis une “fin de fête formidable” à laquelle tous les artistes participeront avec une improvisation – “Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer, mais ça va être très excitant et qu’on va pleurer sur tous les quatre côtés “-, le point fort sera l’union sur scène entre Farruquito et son fils.

“Il y aura des bulerías et des seguiriyas de mon enfant, que je ne sais pas ce qu’il a avec ce rythme mais ils lui ont toujours semblé qu’ils étaient les mêmes et il l’a naturellement. La vérité est que ce sont des moments très personnels “, a admis Farruquito, qui Il a également nié que son fils de 9 ans ait appris à danser de manière académique.

“Nous savons si un enfant danse bien au moment où l’on découvre qu’un enfant est drôle ou non. La danse n’est pas un mouvement, ce n’est pas une mesure, nous n’enseignons pas en disant que la bulería est 3×4, cela s’apprend dans le Nous sommes. nous nous consacrons à vivre, à danser, à chanter et ils apprennent en le voyant d’une manière aussi naturelle que de marcher ou de manger », a-t-il expliqué.

“C’est vrai que les gens aiment beaucoup qu’on raconte le mystère des choses, mais le plus mystérieux, c’est quand on tombe amoureux de quelqu’un et qu’on ne sait pas pourquoi”, a-t-il ajouté, avant d’expliquer plus tard le côté vindicatif de le spectacle autour du flamenco, l’un des secteurs les plus durement touchés par le covid. “Chaque fois que nous dansons, chantons ou nous montrons à travers l’art, c’est une manifestation de ce que nous ressentons, avons besoin et revendiquons”, a-t-il conclu.