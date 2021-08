C’est ainsi qu’a eu lieu l’un des plus gros vols de crypto-monnaie à ce jour | La technologie

in

L’un de ces vols vient de se produire et pourrait jouer dans un film dans lequel George Clooney et Brad Pitt ont partagé une affiche, seulement cet anonymat et cette vitesse ont prévalu ici. D’où son succès.

Le monde des crypto-monnaies vit en 2021 une année à oublier. Du sommet à la célébrité. D’aller enregistrer des chiffres historiques à subir un crash en quelques semaines. Les montagnes russes les plus austères du capitalisme (et ils disent qu’il y a encore beaucoup de place pour l’amélioration).

Maintenant, et s’ils n’en avaient pas assez, un cas de vol a été ajouté qui laisse toutes les escroqueries précédentes dans des couvertures, car nous sommes confrontés à l’un des plus grands crimes cryptographiques de l’histoire.

Mais, nous allons vous intéresser : que s’est-il passé ? Les pirates ont volé environ 600 millions de dollars (512 millions d’euros) cette semaine dans ce qui semble être l’un des plus gros braquages ​​à ce jour.

Poly Network, un fournisseur de financement décentralisé qui permet aux utilisateurs de transférer des jetons entre les réseaux, a expliqué hier que des pirates avaient exploité une vulnérabilité de leur système pour voler des milliers d’actifs numériques, mais surtout Ethereum.

Dans une lettre publique, Poly Network exhorte les voleurs à restituer ce qui a été volé, car il appartenait à des milliers de membres de leur réseau, pas quelques riches, ce qui signifie que le crime a été, selon les mots du portail, au dépens du peuple.

Avis important : nous sommes désolés d’annoncer que #PolyNetwork a été attaqué sur @BinanceChain @ethereum et @ 0xPolygon Assets ont été transférés aux adresses suivantes du pirate : ETH : 0xC8a65Fadf0e0dDAf421F28FEAb69Bf6E2E589963BSC : 0x0D6f07E276E2C8E2C861B7E276E2C8E86 – Poly Network (@ PolyNetwork2) 10 août 2021

En plus de cette allégation sentimentale, il a également averti que les forces de l’ordre de n’importe quel pays considéreront ce vol comme un crime économique majeur, ainsi les pirates seront recherchés et chassés où qu’ils soient.

Poly Network a déclaré qu’une enquête préliminaire a révélé que un pirate a exploité une vulnérabilité entre les appels de contrat, et a exhorté plusieurs échangeurs de jetons à bloquer les dépôts des pièces après que des millions de dollars aient été transférés dans des portefeuilles de crypto-monnaie séparés.

Au total, certains 267 millions de dollars en Ethereum, 252 millions en Binance et environ 85 millions USDC.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Changpeng Zhao, PDG de Binance, a déclaré que son entreprise était au courant du piratage, mais qu’elle ne pouvait pas faire grand-chose pour empêcher le vol et qu’il n’y avait aucune garantie.

En raison de la nature des crypto-monnaies et de l’anonymat de la blockchain, les experts pensent qu’il sera presque impossible de trouver les coupables et encore plus compliqué de récupérer ce qui a été volé.