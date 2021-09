C’est ainsi qu’Aleix Espargaró a réussi à être le Valentino Rossi d’Aprilia

09/09/2021 à 19h10 CEST

La gente, no los aficionados, no los enteraditos, puede pensar cómo es posible tanto ruido, tanta celebración, tanta algarabía, por un tercer puesto, por un podio, después de cinco años, de 79 carreras, con un piloto de 32 años, Quoi termine sa 18e saison en Coupe du monde, qui n’a encore remporté aucun des 275 grands prix qu’il a disputés et, par conséquent, aucun titre.

Eh bien, très simple, car il s’agit d’Aleix Espargaró, le grand pilote qui, il y a cinq ans, a signé pour l’usine Aprilia, champion de tout sauf 500cc et MotoGP, et après des années de dur labeur, désespoir (“En 2018, j’ai dit que je le quittais, mais ils m’ont convaincu de continuer parce que nous allions l’obtenir & rdquor;), chutes, fractures, opérations, douleurs, souffrances, sang, sueur et larmes, a finalement fini par placer la signature de Noale (Italie) sur le podium de la catégorie reine.

La famille et un de plus

Il peut le dire, eh bien, il le crie déjà, maintenant, mais je vais l’écrire : il n’y a pas de personne plus heureuse au monde, en ce moment, qu’Aleix Espargaró, marié à une femme merveilleuse, Laura Montero (« tout, tout , je le lui dois & rdquor;), père de jumeaux (“Max et Mia sont divins, ils sont mon inspiration, mon talisman & rdquor;), fils aîné d’un couple merveilleux (“mes parents ont tout donné et se sont sacrifiés pour que Pol et moi serions Félicitations & rdquor;), grand père de deux ‘beagles’, Pippa et Zuki, qui ajoutent de la joie à la maison et, très bientôt, Carlota, l’épouse de ‘Polyccio’, la transformera en bitio.

Que manquait-il à ce vétéran, qui aime plus son métier que le vélo, ses restaurants, ses voitures fantaisistes et sa douceur de vivre ? Bien mettre Aprilia sur le podium. Et maintenant qu’il l’a fait (troisième à Silverstone, berceau de la course), il en veut plus, beaucoup plus. « Je veux tout, c’est-à-dire gagner & rdquor ;. Aleix se souvient que lorsqu’il a signé pour Aprilia (2017) « J’ai tout de suite réalisé que, dans le ‘paddock’, nous étions le vilain petit canard, personne ne nous prenait au sérieux. Dès le premier jour et, après avoir assumé ce sentiment, je me suis juré que, par mes couilles, ça allait changer et que nous serions en avance & rdquor ;.

Oui, d’accord, il ne pensait pas que cela prendrait cinq ans et qu’il souffrirait autant, autant. « C’était bien pour moi d’être dans Suzuki et d’apprendre des Japonais, que tout ce qu’ils vous disent va à la messe, mais il faut être patient. Aprilia est latine, méditerranéenne, comme moi, chaude et, si nécessaire, elle remue ciel et terre pour obtenir ce dont vous avez besoin. Et j’aime ça. Il est clair que pour concourir il faut être ordonné, patient, méthodique, il faut bien planifier, mais si vous n’avez pas quelques gouttes de passion, de folie, d’amour pour la course, vous n’obtiendrez jamais les résultats & rdquor ;.

Saut de qualité

Aleix dit que lorsqu’il a signé pour Suzuki, il a visité l’usine de Hamamatsu (Japon) et son département de course. Et, ouais, d’accord, c’était une super usine, mais le département course ne lui semblait pas beaucoup non plus. “Quand j’ai signé pour Aprilia et que je suis allé à Noale, je suis devenu fou, fou, fou, dans leur département de course. C’était, c’est génial ! Tellement plus gros que celui de Suzuki. Et j’ai pensé ‘mais bon, comment ces gars peuvent-ils ne pas gagner ?’. Ils ont balayé 125cc et 250cc et ne vont-ils pas gagner en MotoGP ? Ce n’est pas possible, je dois les aider à l’obtenir & rdquor ;.

Le problème était qu’Aprilia travaillait sans méthode, sans ordre, sans projet et, quand Massimo Rivola est arrivé, venant du F-1, et est devenu le PDG du département course de Noale, tout a changé, tout. « Cela a tellement changé, tellement, que même les Japonais chassent nos vélos à travers le paddock pour les prendre en photo. Maintenant, les Japonais ont déjà des photos de notre moto ! C’est fondamentalement non seulement à cause d’un travail bien fait, bien programmé, mais à cause de la passion que les mécaniciens et ingénieurs d’Aprilia mettent dans leur travail & rdquor;.

Eux, l’équipe de course, ceux qui se salissent les mains et ceux qui dessinent au crayon, sont ceux qui ont sauvé Aleix du désespoir. “A chaque fois que je tombais, la moto s’est cassée et elle s’est beaucoup cassée ! Quand je suis arrivé au box, ce n’était que des câlins, des applaudissements, des félicitations, des claques d’encouragement.” Ils me disaient toujours ‘Aleix, allez, allez, sans toi, nous serions à la maison.’ Je me sentais comme le Valentino Rossi d’Aprilia, d’où le courage, l’envie, l’enthousiasme, le sacrifice, l’entraînement et la passion que j’ai mis pour les amener sur le podium. Voyez le bonheur de votre famille et les larmes d’orgueil de vos mécaniciens faire disparaître, d’un seul coup, tout ce qu’il a souffert pendant ces cinq années & rdquor;.

Un défi personnel

Aleix dit que la course de Silverstone, dans laquelle il a combattu, carénage par carénage, avec son frère ‘Polyccio’ pour le podium, il n’a vu qu’une seule fois, mais les vidéos de ses mécaniciens, de l’équipe, de la fête, de la célébration, du contentement , de fierté, la visioconférence, quand il est descendu du podium, avec les gens qui étaient dans l’usine de Noale, il les a vus des dizaines et des dizaines de fois. « Lorsque vous aimez la course, lorsque vous mettez autant d’efforts pour atteindre votre objectif, seul cet accomplissement, lorsque vous l’atteignez, vous récompense pour tout ce que vous avez fait. Et cela nous est arrivé à Silverstone. Bien sûr, il ne s’agit « que » d’une troisième place, bien sûr ! Nous ne sommes pas des idiots !, mais c’est une médaille de bronze dans une mer de requins, avec 12 motos officielles, des dizaines de champions du monde en lice et nous y sommes parvenus en étant une usine artisanale & rdquor ;.

Personne ne considère l’Aprilia qui réessaiera aujourd’hui au GP d’Aragon comme le « vilain petit canard sur la grille, loin de là ! Et cela, croyez-le ou non, a été l’œuvre d’Aleix Espargaró. « Cela a été l’œuvre de tous, de tous, en commençant par Massimo (Rivola) et en terminant par le dernier mécanicien de Noale & rdquor ;. Non, non, croyez-moi, c’était le truc de ce catalan, parce que les Italiens l’ont essayé avec des Italiens et ça n’a pas marché. C’était le truc de Laura, Max, Mia, Pippa et Zuki. La famille qui a enduré la route difficile vers le podium de Silverstone. Et cela ne fait que commencer. Il dit.