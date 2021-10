C’est ainsi qu’Alejandro Asensi est entré dans la vie de Luis Miguel

De Valence, la famille a déménagé à Madrid où apparemment leurs parents et ceux de Luis Miguel, Roi Luisito et Marcela basteri, ils se sont rencontrés et sont devenus amis. Même Alexandre et Micky, qui avait environ six ans à l’époque, fréquentait la même école. Dans ton adolescence, à chaque fois Luis Miguel Il visitait l’Espagne pour des raisons professionnelles, il l’appelait toujours pour l’accompagner aux interviews, concerts et autres activités.

Macarena Achaga et Fernando Guallar sont Michelle Salas et Mauricio Ambrosi dans Luis Miguel, la série

La troisième saison raconte comment c’était que Alexandre est entré dans la vie professionnelle de Luis Miguel. Selon le deuxième épisode, Micky l’a appelé à Madrid pour se rendre au Mexique. Une fois dans le pays, il l’a invité à travailler avec lui et a avoué qu’il avait besoin de quelqu’un de confiance.

Avec la mort de Hugo Lopez et la rupture avec Alex McCluskey et Mauricio Abaroa est devenu son manager et son bras droit. Alexandre Asensi il est aussi compositeur. En effet, il est co-auteur de plusieurs tubes d’El Sol comme Vuelve, Comment est-il possible qu’à mes côtés, Un jour de plus, je te propose ce soir, Ton look et je veux.

Selon la série, Asensi est arrivé au Mexique à la demande de Luis Miguel. (Netflix)

Il avait aussi à voir avec la production de ses albums ; par exemple, dans Romances, il apparaît en tant que coordinateur artistique et coordinateur de la production, tandis que dans Amarte es un gusto, Mis Romances, 33 ans, México en la piel, Christmas et Cómplices apparaissent en tant que producteur exécutif.

Dans ce cas, son travail consistait à organiser le studio, les musiciens et autres collaborateurs ainsi qu’à convenir de leurs salaires. Il a coordonné et pris le budget de ses tournées et de tout ce qui les concernait, de la sécurité, de l’avion et de tout l’équipement. En termes simples : c’était le cerveau derrière l’étoile.

À Alexandre il aime jouer au tennis. Il a un diplôme universitaire et est un excellent négociateur. A réussi à Luis Miguel Millionaire passe des contrats avec des maisons de disques et des marques commerciales qui ont eu LuisMi comme image, comme la bière Corona et les chocolats Ferrero Rocher.