C’est ainsi qu’Amazon veut convaincre ses clients : un nouveau système de garanties et de retours jusqu’à 1 000 euros | La technologie

L’entreprise qui appartenait jusqu’à présent à Jeff Bezos a repensé l’un de ses piliers, celui des garanties, pour s’assurer qu’aucune réclamation ne reste sans réponse et soulève de nouvelles indemnisations immédiates.

La principale raison pour laquelle des millions d’acheteurs choisissent Amazon comme place de marché est le bon système de garantie de la plate-forme en ligne de Seattle.

Et c’est que si dans le e-commerce la garantie des produits a toujours été le point faible (c’est pourquoi ne pas avoir de magasin physique à revendiquer), chez Amazon dès le premier instant, ils voulaient que ce soit leur pilier fixe.

Mais, comme tout dans la vie, les conditions peuvent être améliorées, c’est exactement ce qu’ils ont voulu repenser depuis la société fondée par Bezos en 1994.

Maintenant la politique de retour traitera directement les réclamations des clients si le produit défectueux, même par l’intermédiaire d’un vendeur tiers, quelque chose qui n’arrivait pas avant, car Amazon s’est lavé les mains lorsque le produit à retourner a été vendu par d’autres.

En plus de gérer la situation, si la réclamation passe les systèmes de détection de fraude et d’abus, Amazon payer directement aux clients jusqu’à 1 000 $ en compensation. Il interviendra également pour des montants plus élevés si le vendeur ne répond pas ou rejette une réclamation valable.

Ce nouveau système de garantie Il entrera en vigueur aux États-Unis le 1er septembre. A partir de ce moment, Amazon informera le vendeur de chaque réclamation et, si le vendeur ne répond pas, intervenir pour traiter directement la réclamation tout en continuant à poursuivre le vendeur de son propre chef. Si le vendeur rejette une réclamation valable, Amazon indemnisera également directement le client.

Bien entendu, tous ces processus de garantie et de retour seront supervisés par leurs équipes anti-fraude et anti-fraude, afin de s’assurer que le système reste rentable. Nous espérons que cette mesure parviendra en Europe dans les prochains mois.