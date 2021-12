C’est ainsi qu’Arturo Beltrán Leyva a aidé Galilea Montijo à faire sortir sa sœur de prison – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Un témoin, interrogé par la journaliste Anabel Hernández, a déclaré que la relation entre l’animatrice de l’émission HOY, Galilea Montijo et Arturo Beltrán Leyva ‘El Barbas’ avait duré 2 ans et cela avait aidé la sœur de l’actrice également à sortir de prison.

Après la publication du livre ‘Emma et les autres dames du narco’, le journaliste a souligné que Montijo avait eu une histoire d’amour avec Arturo Beltrán Leyva, l’un des trafiquants de drogue les plus recherchés au Mexique.

Le témoin précise qu’Arturo Beltrán Leyva et Galilea Montijo ont eu leurs réunions dans des maisons empruntées à Cuernavaca, Morelos et Mexico. En outre, il a déclaré que les Guadalajara avaient reçu des cadeaux coûteux tels que des bijoux et des montres de la marque Rolex.

Le témoin a déclaré que Beltrán Leyva avait aidé Paola, la sœur de Galilea Montijo à sortir de prison, parce qu’il avait payé beaucoup d’argent et utilisé son influence pour le faire sortir de prison.

Et c’est que la sœur de la tapatia, Norma Paola, a été arrêtée à la prison pour femmes de Guadalajara pendant trois ans – de 2002 à 2005 – pour possession de drogue.

C’est en 2005 que Galilea Montijo a déclaré que sa sœur avait obtenu sa liberté, car « les bonnes personnes ont leur récompense et sont enfin libres ».

Le témoin a déclaré que malgré le fait qu’El Barbas « l’aimait beaucoup », l’histoire d’amour s’était terminée parce qu’ils ne voyaient plus le chauffeur à côté du patron.

Informations tirées de Vanguardia