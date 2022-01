C’est ainsi que Binance Coin commence ce 2022, et c’est ce que nous pouvons en attendre à court terme

Après avoir été l’une des devises qui a le plus augmenté l’année dernière, Binance Coin a entamé un grand recul que cette 2022 n’a toujours pas réussi à laisser derrière elle. Maintenant, avec la chute du marché dans tous les domaines, le processus de correction pour BNB continue de s’étendre. Sortira-t-il de cette situation bientôt ? Découvrez-le ici.

Au moment de la rédaction de cet article, le BNB se négocie à 446,20 $, accumulant une perte de 4,48 % au cours des dernières 24 heures et de 14,36 % au cours des 7 derniers jours. En raison de sa capitalisation boursière de 74,45 milliards de dollars, il continue d’occuper la 3e place du classement Crypto Online.

Le début de cette année n’est pas du tout positif pour le marché de la cryptographie. Avec la prise en charge des tests Bitcoin à 40 000 $, toutes les autres crypto-monnaies en pâtissent.

Binance Coin n’échappe pas à cette marée baissière en ce début de 2022, il est même plus touché que des devises comme le BTC ou l’ETH.

Il est clair qu’après avoir autant augmenté, les investisseurs commencent à envisager une situation très risquée pour continuer à l’intérieur, ils prennent donc de la distance et font perdre le large coussin de détenteurs qui maintenait le prix à flot.

Maintenant que le sentiment est celui d’une peur et d’une incertitude extrêmes, les cryptos qui ont le plus augmenté en 2021 en profitent pour corriger fortement.

Mais est-ce vraiment inquiétant ?

Analyse et prévisions des pièces de monnaie Binance pour 2022

La vérité est que le scénario actuel n’est pas encore si inquiétant, mais bien sûr, nous devons avoir un certain respect pour cela.

Lorsque nous examinons le graphique hebdomadaire du BNB, nous remarquons que la force baissière est toujours bien inférieure à la force haussière.

Si nous regardons la situation dans son ensemble, nous voyons que Binance Coin s’est récemment échappé d’un grand triangle symétrique, avec l’intention de reprendre sa mégatendance haussière à long terme.

Pour l’instant, ce scénario de reprise haussière est toujours en place, c’est pourquoi nous pourrions voir les taureaux réapparaître fortement très bientôt.

En outre, la baisse qui a commencé à la mi-novembre semble être un recul sain et nécessaire, après une forte remontée des prix qui a été entravée par la résistance laissée par le plus haut historique.

Maintenant avec la baisse générale, la correction s’étend, et elle vient de rencontrer les 61,8% de Fibonacci, un niveau qui est souvent le plus bas des retracements.

Cependant, il n’y a aucune confirmation que les taureaux font un retour, nous devons donc nous attendre à des signaux comme nous le verrons dans les prochains paragraphes.

Analyse et prévision de la crypto-monnaie Binance Coin en 2022. Source : TradingView.

Analyse à court terme

Sur le graphique journalier, nous voyons le récent comportement tragique, en raison de la perte de support à 510 $ et de l’augmentation rapide de la pression vendeuse.

Il est clair que les vendeurs sont aux commandes à court terme. Cependant, aujourd’hui, le prix de Binance Coin a trouvé une zone de support pertinente, proche de 450 $. À partir de ce point, à tout le moins, une cassure à la hausse pourrait commencer.

Même avec la probabilité que le prix augmente dans les prochaines heures/jours, ce processus ne sera rien de plus qu’une correction pour continuer à baisser, si les taureaux ne parviennent pas à commencer à fabriquer des minimums et des maximums de plus en plus élevés.

Si le support à 450 $ se maintient après une autre baisse, ce sera alors un bon signe d’un éventuel retournement. Sinon, le prix pourrait aller vers 400$ en dessous.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

