C’est ainsi que Bitcoin se prépare pour la semaine prochaine. Prêt à atteindre de nouveaux sommets ?

in

Après le crash brutal, Bitcoin défend désormais un support pertinent, ce qui pourrait donner un bon début à la semaine à venir.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 46 098 $, accumulant un gain de 1,19 % au cours des dernières 24 heures, mais ne se remet toujours pas de la baisse de 7,98 % des 7 derniers jours.

Sans aucun doute, la force du crash du flash était pertinente, mais à quel point ? Il semble que ce ne soit pas trop.

Et c’est que bien que les liquidations aient pu provoquer une vague de ventes, quand on regarde la métrique des réserves de BTC dans les échanges, on se rend compte que la grande tendance baissière n’a même pas été légèrement influencée.

Cela signifie que les détenteurs continuent de viser le long terme, mettant la pression sur l’offre en circulation et ignorant le bruit quotidien causé par la volatilité.

Une autre mesure renforce le fait que les détenteurs restent fermes

Dans une revue de l’analyste DivXMaN, il explique que l’essentiel de la pression vendeuse de ces derniers jours est probablement venu des vendeurs à découvert, et pas précisément des devises du marché au comptant, confirmant que les détenteurs ne vendent pas.

Cette analyse repose sur la baisse de l’indice de levier, qui est corrélée aux liquidations d’achats longs.

Après le plancher atteint à 42 800 $, les positions courtes ont augmenté de 70 %.

Cette situation doit être surveillée de près, car on voit souvent comment, lorsque la demande arrive, le prix commence à augmenter rapidement, en raison de la liquidation des positions à vendre qui doivent rendre ce qu’elles ont emprunté en achetant des devises, et créant un effet de cascade qui ne crée qu’un rapide escalade.

Analyse Bitcoin et prévisions pour la semaine à venir

La baisse du prix du BTC n’a pas encore réussi à être enveloppée, et si je le voulais à court terme une reprise haussière s’est confirmée.

Cependant, le frein des ventes sur le support à 44 572 $, nous parle d’une bonne pression d’achat sur la zone, et de la possibilité que ce soit le plancher pour amorcer un nouvel élan.

Bitcoin doit franchir la résistance à 47 400 $ au cours de la semaine à venir pour confirmer que les taureaux ont repris le contrôle.

Si le support est perdu à 44 572 $ (scénario peu probable), alors une vente au plus bas de 40 100 $ suivrait.

Analyse du graphique journalier du prix du Bitcoin, et prévisions pour la semaine à venir. Source : TradingView.

La chute n’était rien de plus qu’une correction nécessaire

Dans le graphique hebdomadaire, les perspectives sont totalement haussières, et malgré les visites de vente au cours des 7 derniers jours, nous voyons que ce n’est qu’un revers nécessaire.

Les moyennes mobiles 8 EMA et 18 semaines SMA croisées à la hausse nous indiquent que la tendance à moyen terme est haussière. À l’heure actuelle, l’EMA fonctionne comme un support dynamique et constitue peut-être le point de départ d’un nouvel élan.

La tendance en développement devrait tranquillement atteindre des sommets historiques dans un proche avenir. Même la résistance à 58 352 $ ne sera probablement pas un obstacle avant longtemps.

Analyse Bitcoin et prévisions pour la semaine à venir. Graphique hebdomadaire BTC vs USDT. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont informatives, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport