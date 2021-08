C’est ainsi que ces essaims de robots fonctionnent plus efficacement | La technologie

Ils ont trouvé un meilleur moyen de communiquer avec ces essaims de robots travaillant sur des tâches aussi disparates que la lutte contre les incendies de forêt.

Bien que nous soyons habitués à ces mains robotiques qui participent aux processus de production et à d’autres robots dédiés à l’exploration voire aux tâches de sauvetage, le essaims de robots Ils sont moins fréquents, et jusqu’à présent, on pensait que l’intensification de la communication entre eux pourrait les faire fonctionner plus efficacement, mais il semble que ce ne soit pas le cas.

Et c’est qu’une nouvelle enquête d’ingénieurs du Université de Sheffield ont conclu que ces essaims de robots sont beaucoup plus efficaces si la communication entre eux est réduite au minimum. Pour que vous connaissiez l’importance de ces essaims de robots, ils sont actuellement utilisés pour lutter contre les incendies de forêt, effectuer des opérations de recherche et de sauvetage en mer et même pour diagnostiquer des problèmes au sein du corps humain.

Eh bien, cette équipe de chercheurs a découvert que les robots sont capables de travailler ensemble et de mieux s’adapter aux changements de leur environnement si programmé pour communiquer à moins de 10 cm l’un de l’autre.

Pour arriver à la conclusion, les ingénieurs ont observé comment un essaim de petits robots se déplaçait et comment les informations se transmettaient de l’un à l’autre dans les zones.

Ce protocole d’action a permis à des essaims de robots parvenir à un consensus plus facile sur le meilleur domaine à rencontrer et à explorer en fonction des opinions de chacun. Bien sûr, il semble que lors de l’utilisation de ce protocole, l’essaim a mis du temps à s’adapter aux changements de l’environnement.

La clé a été le moment où les scientifiques ont ordonné à ces robots de transmettre leur opinion à d’autres dans la plage de 10 cm susmentionnée, et l’essaim a pu s’adapter plus rapidement aux changements de l’environnement et sélectionner le meilleur domaine d’action disponible.

« Les essaims de robots ont un potentiel énorme pour nous aider à accéder à des endroits trop dangereux ou tout simplement inaccessibles aux humains », dit-il. Andreagiovanni Reina, du Département d’informatique de l’Université de Sheffield. “Par exemple, ils pourraient survoler un incendie de forêt trop important ou dangereux pour que les humains puissent s’y attaquer seuls, surveiller la propagation de l’incendie et décider où davantage d’aide est nécessaire.”

« Cependant, que se passe-t-il si le feu change soudainement de direction et qu’un soutien urgent est nécessaire ailleurs ? L’essaim de robots doit être capable de s’adapter rapidement à ce changement et d’identifier où un soutien urgent est nécessaire. C’est ce que nos recherches aident à faire : nos découvertes pourraient être utilisées pour développer des essaims de robots plus réactifs et capables de prendre les bonnes décisions beaucoup plus rapidement qu’ils ne peuvent le faire actuellement », ajoute-t-il.