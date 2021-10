C’est ainsi que danse le robot Boston Dynamics, l’une des meilleures chansons des Rolling Stones | La technologie

Ce sont tous les mouvements que le robot Boston Dynamics Spot peut faire, et il bouge presque aussi bien que Mick Jagger.

Les Robot Boston Dynamics Spot Il ne cesse de nous étonner, non seulement il est capable d’agir comme un policier, de pratiquer le parkour ou même de nous servir de la bière, mais maintenant il peut danser sur l’une des chansons les plus populaires des Rolling Stones, et vous allez être étonné à son aise.

Les gens de Boston Dynamics viennent de publier une nouvelle vidéo sur leur chaîne YouTube où ils montrent leur robot particulier Spot en train de danser sur la chanson Start Me Up des Rolling Stones, à l’occasion du 40e anniversaire de l’album Tattoo You.

Pour l’occasion, les ingénieurs ont programmé jusqu’à quatre de ces robots pour interpréter le début du clip iconique, et alors qu’il est impossible pour un robot d’effectuer les mouvements de Mick Jagger, car une machine n’a pas la même agilité, il est capable de faire de très bonnes chorégraphies.

L’une des parties spectaculaires de la vidéo est lorsque 2 autres unités Spot imitent Brian Jones et Keith Richards pour participer, comme cela se produit dans la vidéo originale.

C’est une vidéo très particulière, rendant un bel hommage, même si ce n’est pas la première fois que l’on voit le robot Boston Dynamics danser, puisqu’avant même il avait déjà dansé sur une chanson entraînante du BTS, un groupe musical pop coréen.

Sans aucun doute, la technologie de la robotique a beaucoup progressé à l’époque actuelle, non seulement en créant des robots qui nous aident à être une meilleure civilisation, mais aussi en nous donnant parfois une série d’événements qui n’échappent pas au sens de l’humour.