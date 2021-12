Carmen Salinas : C’est ainsi que des célébrités et des politiciens l’ont licenciée | .

La première actrice et producteur, Carmen Salinas, était très bien connectée dans le monde du divertissement et de la politique, donc les deux industries sont en deuil et ont décidé de lui dire au revoir, en l’honorant avec quelques mots que nous aborderons ci-dessous.

Comme elle était aussi une femme d’affaires, elle avait une connexion très forte et de plusieurs types, nous allons d’abord adresser les condoléances que l’une des premières à le faire et l’une des plus célèbres, Juan Osorio fait via son Twitter officiel.

Le célèbre producteur a déclaré ce qui suit : « Cette nuit restera dans les mémoires avec une grande tristesse, Carmelita Salinas, vous êtes déjà avec Dieu. Nous laissant un grand héritage qui peut reposer en paix ».

Mais bien sûr il n’était pas le seul, le fameux chauffeur, Pepillo OrigelIl a également partagé une photo avec Carmen Salinas avec le message suivant : « Ma chère Carmen Salinas, repose en paix. »

Pati chapoy Il a également fait ses adieux en adressant ses condoléances à la famille sur ses réseaux sociaux : « Avec un profond regret, j’ai le regret de vous informer que ma chère Carmen Salinas a perdu la vie, qu’elle repose en paix, mes condoléances à sa famille. »



Lucero fait ses adieux à Carmen Salinas comme beaucoup d’autres artistes et politiciens.

Maribel Guardia ne pouvait pas manquer de dire au revoir qui a écrit un message dans lequel elle a exprimé ses sentiments dans ces moments difficiles, elle a reçu beaucoup de soutien de sa part, des discussions, des larmes et des rires qu’elle a décidé de capturer sur son réseau social Twitter.

Ninel Condé, Sergio Mayer, même le compte de Brosser, Eugène Derbez, Edgar Vivre, étoile brillante, Laura GTout le monde annonçait un message d’adieu pour Carmen Salinas, malheureusement elle était en avance sur nous sur la route à ses 82 ans.

Mais non seulement ils lui ont dit au revoir mais aussi certains hommes politiques, le compte officiel du PRI, Mikel Arriola, et quelques autres étaient présents sur leurs réseaux sociaux pour lui faire des adieux bien mérité.