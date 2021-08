C’est ainsi que Floyd Mayweather hésite devant un groupe d’enfants qui l’ignorent

Il faut être très bête pour hésiter à Floyd Mayweather. Le boxeur est l’un des athlètes qui se vante le plus de sa puissance et de son tonus physique au monde. Cependant, ce groupe d’enfants n’a pas hésité à dénoncer l’Américain et a donc répondu « Argent ».

Floyd Mayweather Il était présent à l’un des tournois de basket-ball de rue les plus importants des États-Unis, sur le court Dyckman à New York. Là, il a assisté en tant que spectateur de luxe pour voir l’évolution des fissures dans l’un des événements les plus populaires du pays, où le basket-ball est suivi avec passion.

Le boxeur est arrivé enveloppé d’une belle ovation, comme il aime, et n’a pas hésité à signer des autographes et à prendre des selfies avec les personnes présentes qui l’ont demandé. Pour quelque chose, il est l’un des athlètes les plus célèbres et les plus riches de la planète.

Mais avant de quitter la cour de récréation, avec les jeux déjà terminés et le terrain occupé par les enfants du coin, l’inattendu s’est produit. Mayweather Il a demandé avec insistance à certains enfants de le laisser tirer pour leur montrer ses talents de basketteur. Quelle ne fut pas sa surprise quand malgré son insistance il n’attira pas l’attention des enfants, qui l’ignorèrent et lui refusèrent le ballon. Si retentissant, ils ne lui prêtèrent aucune attention.



Face à la curieuse situation, la personne qui enregistrait la scène avec son téléphone portable a demandé Mayweather comment se fait-il qu’ils ne l’aient pas laissé tirer. “J’ai un tribunal dans ma maison”, a répondu Floyd avec hésitation aux enfants, bien que visiblement agacé par la façon dont ils l’avaient ignoré. Quoi qu’il en soit, même si vous êtes Mayweather lui-même, lorsqu’il s’agit de fabriquer des paniers, il n’y a aucun être humain capable de prendre le ballon à un petit fan.