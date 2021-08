C’est ainsi que fonctionne le co-hoteling, profitez d’un hôtel sans y séjourner, vous pouvez désormais l’utiliser en Espagne | Vie

La co-hôtellerie nous offre de nouvelles façons de profiter de vacances dans notre propre ville ou dans un lieu proche. Maintenant, ils l’appellent « vacances » : des vacances d’un jour.

L’un des secteurs les plus touchés par la pandémie a été le tourisme. En 2020, le secteur touristique espagnol, l’un des plus puissants au monde, perdu 63 millions de visiteurs étrangers, accumulant des pertes de 100 000 millions d’euros.

Cela a conduit les entreprises du secteur à rechercher de nouvelles façons de rentabiliser leurs installations. Mais il serait faux de dire que la co-hôtellerie Il est né avec la pandémie, puisqu’ils existaient déjà avant. Même s’il est vrai que le confinement a poussé son utilisation.

Qu’est-ce que la co-hôtellerie ? C’est une nouvelle façon de profiter des installations des hôtels de luxe, sans y séjourner. Il s’adresse au tourisme de proximité voire aux personnes habitant la même ville où se situe l’hôtel.

La réalité est que les hôtels, en particulier ceux de luxe, sont bien plus que des endroits où passer la nuit. Ils disposent d’installations spectaculaires sous forme de piscines et restaurants de luxe, spa, salle de sport, etc.

Toutes ces installations sont gaspillées s’il n’y a pas de touristes, mais elles doivent rester impeccables, avec un coût d’entretien élevé.

C’est pourquoi les entreprises du secteur ont commencé à chercher des formules pour faire affaire avec ces installations, même si les clients ne séjournent pas dans l’établissement lui-même.

Comme nous le dit notre collègue Andrea Gómez dans Business Insider, il y a même plateformes spécialisées dans le cohoteling, comme HotelBreak.

Fondée à Majorque en 2019, HotelBreak regroupe plus de 300 hôtels 4 et 5 étoiles en Espagne, France, Italie et Portugal, y compris des chaînes telles que Relais & Châteaux, Meliá, Only You, Room Mate, Vincci ou Iberostar.

Grâce à HotelBreak, ils peuvent louer des services de co-hôtellerie dans un hôtel de luxe pour profiter pendant la journée, c’est pourquoi ils appellent cela des vacances. Passez l’après-midi dans une piscine privée avec vue sur la mer, une séance de spa, un dîner au restaurant de l’hôtel, une séance à la salle de sport, des cours de yoga…

C’est une façon très intelligente de profiter des installations de l’hôtel, en l’absence de touristes étrangers.

Comme l’explique Business Insider, grâce au co-hoteling, les hôtels côtiers facturent entre 12 000 et 13 000 euros de plus par mois pour ces services, avec un ticket de consommation client moyen de 108 euros par personne.

Dans le cas des hôtels urbains, le revenu s’élève à 4 000 euros par mois, avec un ticket moyen de 54 euros par personne.

Selon un récent rapport d’Hotelbreak, les hôtels de luxe ont augmenté leur activité de 35% grâce à la clientèle journalière.

En Espagne, vous pouvez déjà trouver des services de co-hôtel dans des villes comme Grenade, Barcelone, Madrid, Malaga, Majorque et bien d’autres.