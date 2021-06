C’est ainsi que fonctionne le Top 10 de Netflix, et ce n’est pas ce que vous attendiez | Divertissement

Lorsque vous recherchez du contenu sur Netflix, des listes avec le Top 10 des plus populaires apparaissent. Mais contrairement à ce que cela implique, ce n’est pas le plus regardé…

Nous avons déjà parlé à l’occasion de La principale peur de Netflix. Ce n’est pas Disney+, HBO Max, ou tout autre concurrent. C’est ce qu’il appelle la fatigue décisionnelle : l’utilisateur en a marre de chercher du contenu, et arrêtez de voir la plate-forme, jusqu’à ce qu’elle finisse par être effacée.

Le contenu de Netflix est si vaste, et tant de choses sont publiées chaque semaine, que de nombreux utilisateurs sont dépassés par la prise de décision. C’est pourquoi il essaie de faciliter les choses en proposant différents types de recommandations, Top 10, Séries les plus vues, etc. dans le but que le spectateur passe le moins de temps possible à prendre une décision.

L’un de ses filtres qui apparaît le plus fréquemment sur la couverture est le Top 10 de la popularité, à la fois des séries et des films. La chose la plus évidente est de penser que c’est la série ou les films les plus regardés… Mais ce n’est pas comme ça.

Notre confrère Carlos Ferrer-Bonsoms, de Business Insider, recueille les déclarations de Mariam Braimah, principale product designer de l’application Netflix TV, dans une interview sur Vulture.

Mariam Braimah explique que Le Top 10 en popularité ne sont pas les séries ou les films les plus regardés, globalement. Il reflète « un contenu personnalisé qui est également populaire ».

C’est-à-dire qu’ils sont Séries ou films très populaires, mais qui correspondent à vos goûts. Une personne qui aime les séries d’horreur verra plus de contenu de ce type dans le Top 10, et d’autres qui aiment les comédies romantiques auront un Top 10 totalement différent.

Le nouveau Fire TV Stick est livré avec plus de puissance et une nouvelle télécommande avec Alexa, qui ajoute quelques raccourcis et, dans ce cas, permet le contrôle du volume et dispose d’un bouton marche/arrêt.

Le concepteur du produit Netflix justifie cette personnalisation car ils ont constaté que les gens aiment savoir ce que regardent d’autres personnes ayant des goûts similaires, et c’est pourquoi ils optent pour cette option.

“Certains utilisateurs, ce qu’ils veulent vraiment voir, c’est :” Qu’est-ce que tout le monde regarde ? Tout le monde parle de Queen’s Gambit. Bon sang, je veux participer à cette action. », explique Todd Yellin, vice-président produit de Netflix, chez Vulture.

Au final, il s’agit d’offrir au spectateur contenu selon vos goûts, car Netflix sait qu’ils sont les plus susceptibles d’appuyer sur le bouton Lecture.