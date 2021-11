C’est ainsi que fonctionnent les Communautés qui viendront sur WhatsApp et qui s’inspirent de Slack et Discord | La technologie

WhatsApp conçoit un moyen de regrouper différentes discussions de groupe par sujet, afin de faciliter la communication entre différentes organisations et également des groupes d’utilisateurs.

WhatsApp est une application utilisée principalement pour communiquer avec les amis et la famille, et aussi pour entrer dans les groupes dans lesquels nous regrettons parfois les notifications continues, mais il semble que Meta travaillerait sur une fonctionnalité appelée « communautés » et que cela aiderait à englober ou à organiser des groupes selon un thème plus large.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend quelque chose sur les communautés sur WhatsApp, mais maintenant, grâce à wabetainfo, nous avons déjà même les premières captures d’écran qui semblent laisser entendre qu’il s’agit d’une fonctionnalité qui pourrait être disponible au cours des prochaines semaines dans la version stable .

On pourrait dire que les communautés sont un nouvel endroit où les administrateurs avoir plus de contrôle sur divers groupes WhatsApp, ayant la possibilité, par exemple, de regrouper plusieurs groupes qui partagent un certain type de thème.

En gros c’est comme un chat de groupe, un lieu privé où plusieurs personnes communiquent, également tout encrypté de bout en bout, mais principalement sous un même thème.

Pour distinguer une communauté d’une discussion de groupe à vie, un design différent a été choisi avec des icônes carrées aux bords arrondis.

Les administrateurs peuvent envoyer des messages dans cette discussion de groupe et ils pourraient regrouper des groupes liés à la communauté. Peut-être que vous le comprenez mieux si vous pensez à un forum, où nous avons plusieurs sous-forums regroupés sous un même sujet.

Ainsi, par exemple, une communauté pourrait être créée autour d’un diplôme universitaire, et alors chacun de ses sujets serait des groupes inclus dans cette communauté. Également similaire à ce que Discord fait avec les serveurs qui seraient les communautés et les canaux seraient les groupes.

Si vous utilisez Slack, c’est également similaire, avec les différents espaces qui abritent les canaux correspondants. Fondamentalement, une nouvelle façon de regrouper des groupes qui partagent un thème.

WhatsApp offrirait différents outils pour les administrateurs pour mieux gérer tous les groupes qui font partie d’une communauté, avec des outils qui n’ont pas encore vu le jour.

Comme d’habitude, les administrateurs de communauté peuvent inviter d’autres personnes soit en les ajoutant manuellement, soit via un lien d’invitation de communauté.

Cette fonctionnalité est encore à un stade très précoce de développement et pourtant elle n’a même pas atteint la version bêta pour WhatsApp ou pour Android et iOS, donc pratiquement tout, y compris sa conception, pourrait varier jusqu’à ce que nous le voyions enfin dans la version finale.