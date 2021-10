C’est ainsi que Ford envisage de supprimer les charges défectueuses dans les voitures électriques | Moteur

L’entreprise américaine a imaginé un moyen de mettre fin aux bornes de recharge inefficaces qui pèsent sur l’expérience des conducteurs de voitures électriques. Bien sûr, la mesure est démodée.

Tout amateur de voitures doit un profond merci à Ford, l’entreprise qui a tout changé il y a plus de 100 ans.

Mais depuis cette fabrication en chaîne, Ford a beaucoup changé, même si c’est l’une des entreprises qui continue de travailler pour offrir de nouvelles technologies et des voitures qui rivaliser au sein d’un secteur pour les meilleures options.

En tant que marque associée aux moteurs à essence et à combustion, Ford possède depuis quelques années certains modèles et variantes électriques de ses voitures les plus légendaires. Les véhicules électriques font donc déjà partie de l’entreprise.

Le problème, c’est que depuis un moment, Il connaît des défaillances dans son réseau de recharge, qui, bien qu’il ne s’agisse pas de leurs propres stations comme on le voit dans Tesla, ce sont des parkings agréés. ça devrait bien se passer. Mais mis dans la matière ce n’est pas toujours vrai.

Pour résoudre ce problème, Ford a proposé une idée intéressante, qui promet de remédier à la faible fiabilité des chargeurs de voitures électriques aux États-Unis : anges de fardeau.

Dans une interview, le PDG des véhicules électriques de Ford, Darren Palmer, a annoncé que ils déploieront des employés spécialisés dans leur Ford Mach-E et entièrement équipés pour visiter et vérifier les chargeurs des États-Unis.

Lorsqu’un véhicule connecté signale qu’une charge est irrégulière ou qu’un utilisateur se plaint sur les réseaux sociaux avec l’adresse du chargeur, les anges de la charge iront vérifier et réparer le défaut.

Bien que les détails de l’initiative n’aient pas encore été finalisés, la société s’attend à ce qu’elle soit lancée avant la fin de l’année, ouvrant ainsi la voie au F-150 Lightning qui sera lancé en 2022.

Ford a le Réseau de fret FordPass. qui regroupe plus de 13 500 bornes de recharge exploitées par d’autres sociétés comme Electrify America et ChargePoint. Et si vous voulez vraiment être une option dans les véhicules électriques, votre réseau ne peut pas échouer, vous ne pouvez pas vous le permettre.