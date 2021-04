C’est ainsi que Frances McDormand et Chloé Zhao ont construit “ Nomadland ”

À ce moment-là, il savait qu’il avait trouvé son «âme sœur», parfaite pour diriger l’adaptation cinématographique de l’intrigue, qui commence aujourd’hui comme un favori à balayer demain au gala 2021 de la plus haute récompense du cinéma américain, l’Oscar, adapté à la situation encore pandémique (par Covid-19) à laquelle le monde est confronté.

“The Rider” était l’une des meilleures choses que j’ai vues depuis longtemps. Le réalisateur n’avait aucune idée préconçue sur les personnages, et sans beaucoup entendre parler du film, j’avais l’impression que c’était une découverte personnelle pour moi.

«En tant que productrice, j’ai été attirée par le fait qu’une réalisatrice ait utilisé le genre occidental, typiquement masculin, et ses ressources pour raconter une histoire plus universelle sur le triomphe face à l’adversité et la volonté de survivre et d’adapter nos rêves». a déclaré McDormand, dans une interview accordée à Who par Searchlight Pictures.

Rassemblement des Titans: Chloé Zhao et Alejandro Gonzalez Inarritu au Telluride Film Festival 2017 le 3 septembre 2017 (© . 842303962)

Lorsque Zhao a accepté de rejoindre le projet, il a découvert que le roman de Bruder est en fait “un travail de journalisme d’investigation et que chaque chapitre traite d’un sujet différent. La moitié du livre tourne autour de la vie nomade.

«L’autre moitié est en fait du journalisme d’infiltration: Jessica a travaillé sous couverture dans la récolte de betteraves chez Amazon», a expliqué Chloé pour qui le plus important était de capturer une femme qui «avec la nature, en évoluant, dans le désert, les rochers, les arbres , les étoiles, un ouragan. C’est là qu’il trouve son indépendance. “

Plus tard, le réalisateur a décidé que l’idéal était que Frances ne soit pas seulement productrice, mais aussi la protagoniste: Fern, une femme de 61 ans, veuve et qui n’a nulle part où retourner. «La vérité, c’est que j’ai senti que ce ne serait pas facile d’attirer le public avec ce projet. Avec ‘The Rider’, il s’agissait de cow-boys, c’était un film du Far West», a expliqué Chloé.