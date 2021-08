C’est ainsi que Gio Urshela a fait dans sa mission en Ligue mineure avec les Yankees

in

Le Colombien du Yankees de New York, Gio Urshela, semble prêt à revenir à Grandes ligues, car il a brillé dans sa mission en Ligue mineure ce dimanche.

Gio Urshela, qui figure sur la liste des blessés du Yankees En raison d’une rechute aux ischio-jambiers, il a commencé sa rééducation dans les ligues mineures de MLB et a brillé, donnant de bons sentiments pour son retour au Salon.

Les Yankees Ils ont affecté les Somerset Patriots à Urshela, l’équipe Double A de New York, où il a contribué de manière remarquable et a laissé un très bon sentiment en pensant à son retour dans la liste des MLB dans la saison 2021.

Ici des vidéos :

Premier coup dans un uniforme des Patriots pour @ Urshela10 ! pic.twitter.com/N0Xix7k0Na – Somerset Patriots (@SOMPatriots) 22 août 2021

Gio ajoute un doublé à son troisième au bâton! Il est maintenant 2-en-3 avec un doublé et un point marqué. @ Urshela10 | #SquadUp pic.twitter.com/ZdsZEQqUq2 – Somerset Patriots (@SOMPatriots) 22 août 2021

Le Colombien en ce jour de Ligues mineures Il a été aligné comme deuxième batte et joueur de troisième but, ayant une très bonne journée avec l’arbre, où il a frappé 4-3, avec trois coups sûrs (un double) et deux points marqués lors de son premier match à ce niveau depuis 2019.

La branche Double A de la Yankees a gagné 6-2 et c’était sûrement un match que le manager Aaron Boone a regardé Gio Urshela, qui ne joue pas dans le Grandes ligues pendant plusieurs semaines au cours de la saison 2021 et est le joueur de troisième but partant de cette organisation.

Les Yankees ils espèrent s’activer très bientôt Urshela d’avoir encore plus de profondeur sur son alignement cette saison, où le Colombien frappe .274, avec 85 coups sûrs, 11 circuits et 41 points produits en 84.