C’est ainsi que José Eduardo Derbez a réagi à la prétendue rivalité entre sa petite amie et son ex

Enfin, le jeune acteur a donné son avis sur le nouveau look de sa petite amie actuelle et sur la ressemblance supposée avec la couleur de cheveux que son ex utilise: «Non pas que, si je comprends bien, Barbara a la couleur orange et l’autre est rouge ., rien à voir », conclut-il.

José Eduardo Derbez et Paola Dalay (Instagram / paoladalay_2203)

C’est la semaine dernière que Paola Dalay a utilisé son compte Instagram pour partager son changement de look avec ses followers: «Avez-vous aimé le changement de look? Je l’aimais », a écrit la jeune femme qui est la petite amie de l’acteur depuis un an et cinq mois, comme elle l’a révélé à ses followers.

Bien que l’acteur ait préféré détourner l’attention du public de leur relation, c’est en février de cette année, lorsqu’il est apparu sur plusieurs photographies que Paola a publiées sur son profil Instagram, où ils apparaissent très amoureux.

Bien que la relation entre José Eduardo et Paola ait été rendue publique il y a quelques mois, la vérité est qu’ils sont dans une relation depuis bien plus longtemps, cependant, l’acteur avait voulu profiter de cette étape en privé. , ou télécharger, ou quoi que ce soit, mais alors beaucoup de gens pensent que télécharger des choses sur les réseaux signifie donner de l’amour ou que c’est l’importance que vous accordez au couple », a-t-il déclaré dans une interview pour le programme Hoy.