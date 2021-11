C’est ainsi que la grille de la course au sprint du Brésil reste après la sanction à Hamilton

13/11/2021

Le à 18:43 CET

La disqualification de Lewis Hamilton, officialisée il y a quelques minutes, oblige le pilote anglais à s’élancer ce soir dernier (20h30) dans la course de sprint qui servira à établir l’ordre de départ et le poleman pour la course Conventionnelle dimanche matin au GP du Brésil.

Le pilote anglais, qui était le plus rapide lors des qualifications de vendredi, a été pénalisé par les commissaires FIA après avoir détecté que son aileron arrière dépassait la limite d’ouverture autorisée (85 mm). Le leader du Championnat du monde Max Verstappen, qui a terminé deuxième vendredi, s’élancera premier de la course courte.

Il reste à voir ce que Hamilton peut faire et combien de places il peut surmonter en seulement 24 tours. Pourtant, à la position finale qu’il occupe aujourd’hui devra s’ajouter une autre pénalité de cinq positions pour demain pour avoir installé son cinquième moteur à combustion interne (ICE) dans le groupe motopropulseur Mercedes.

Voici à quoi ressemble le gril :

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Sergio Pérez (Red Bull)

4. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Daniel Ricciardo (McLaren)

9. Fernando Alonso (Alpin)

10. Esteban Ocon (Alpin)

11. Sebastian Vettel (Aston Martin)

12. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

13. Kimi Räikkönen (Alfa Roméo)

14. Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo)

15. Lance Stroll (Aston Martin)

16. Nicolas Latifi (Williams)

17. George Russell (Williams)

18. Mick Schumacher (Haas)

19. Nikita Mazepin (Haas)

20. Lewis Hamilton (Mercedes)