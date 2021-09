C’est ainsi que la musique a sauvé Jason Derulo de…

C’est vrai, vous avez bien lu aujourd’hui, nous voulons vous présenter quelques curiosités pour célébrer le joyeux anniversaire garçon, nous ne parlons ni plus ni moins de Jason Derulo. Nous vous présentons les meilleurs détails et curiosités de Jason Derulo ici dans Music News ! Tu es prêt?

Jason Joel Desrouleaux, mieux connu uniquement dans le monde artistique sous le nom de Jason Derulo, fête ses 32 ans aujourd’hui, et cet homme est comme les vins plus le temps passe plus il s’améliore et nous ne parlons pas seulement du physique car en vérité il est attirant mais on fait aussi référence à sa grande carrière et à l’évolution qu’il va avoir en tant qu’artiste. Jason n’est pas seulement un artiste talentueux et une personnalité publique aujourd’hui, mais il est également un chanteur, un auteur-compositeur et un danseur très talentueux.

Jason a produit des chansons pour divers artistes et a également écrit des chansons pour Cash Money Records, non seulement cela, mais aussi Jason Derulo, a signé un contrat avec le label avec de grandes sociétés de production.

Parmi ses curiosités saviez-vous que Jason mesure 1 m avec 84 cm, quelle hauteur !! Aujourd’hui nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre cher Jason Derulo !!!! Que les succès continuent et que d’autres récompenses arrivent avec tout l’amour de votre public !!