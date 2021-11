Pour célébrer ce lancement, les protagonistes de cet incroyable projet ont été invités à un cocktail exclusif pour profiter du premier chapitre, entièrement en direct, avec une atmosphère imbattable dans les installations Nowhere de Grupo Expansión.

Le rendez-vous a été suivi Carmen Villalobos, hôte du programme, les entrepreneurs participants et les mentors d’Escuela imparable; un groupe de femmes d’affaires latino-américaines de premier plan qui partageront leurs connaissances et leurs compétences avec les candidates pour promouvoir leurs projets.

Blanca Juana Gómez Morera, directrice générale d’Expansión Publishing, est l’un des mentors de l’émission de téléréalité, (Heptor Arjona)

Blanca Juana Gómez Morera, directeur général d’Expansión Publishing et l’un des mentors de la réalité, a parlé de l’importance de se joindre à ces types de projets qui cherchent à autonomiser les femmes.

« Le talent et l’intelligence qui se sont réunis dans ce programme est un joyau. Nous avons la responsabilité de raconter ces histoires et de participer à tout ce qui promeut et fait des femmes une véritable partie de la réactivation économique de ce pays et de la région. C’est la mission de Grupo Expansión. engagement », a-t-il commenté. Gomez Morera.