C’est ainsi que la réglementation fiscale sur les crypto-monnaies serait mise en œuvre dans le projet de loi sur les infrastructures aux États-Unis

Alors que la Chambre des représentants des États-Unis se prépare à voter sur le projet de loi bipartite d’un milliard de dollars sur les infrastructures. Les avocats fiscalistes attendent que le département du Trésor publie des orientations sur la réglementation fiscale des crypto-monnaies.

En août de cette année, l’industrie de la crypto-monnaie s’est jointe à un effort intense pour modifier la disposition du projet de loi, qui semblait étendre la définition de « courtier » au-delà des échanges de crypto-monnaie et des plates-formes similaires pour inclure les mineurs, les opérateurs de nœuds et les développeurs Blockchain.

Malgré les demandes de modification du projet de loi, il a été approuvé dans sa forme originale par le Sénat le 11 août. Maintenant, la Chambre des États-Unis est prête à voter sur le projet de loi non amendé le 27 septembre de cette année.

Les experts ont averti que si le projet de loi devait être mis en œuvre comme proposé, certains participants de l’industrie de la cryptographie pourraient n’avoir aucun moyen de remplir les conditions.

Par exemple, selon Nathan Giesselman, associé chez Skadden et Arps. Le projet de loi et la réglementation fiscale dans leur forme originale risqueraient d’affecter juridiquement les plateformes de crypto-monnaie qui ne sont évidemment pas en mesure d’avoir les mêmes informations sur leurs clients qu’un courtier traditionnel de Wall Street. Cela pourrait finir par mettre ces plateformes dans une situation où il est impossible de se conformer aux informations fiscales requises.

“Ils devraient cesser leurs activités ou accepter la non-conformité et risquer les sanctions associées”, a déclaré Giesselman.

Un problème de définition

Des rapports ont fait surface plus tôt ce mois-ci selon lesquels le département du Trésor envisage de clarifier la définition de « courtier ». Dans un rapport de Bloomberg, un responsable du département du Trésor des États-Unis, qui ne s’est pas identifié, a déclaré que le département adhérera à la définition de « courtier » établie dans l’Internal Revenue Code (IRC) et ne ciblera pas les entités qui ne sont pas régis par elle. L’IRC définit un « courtier » comme « (A) un commerçant, (B) un intermédiaire dans un troc et (C) toute autre personne qui agit en tant qu’intermédiaire dans un processus de négociation ».

De même, les espoirs de l’industrie dépendront bientôt des propres directives du département du Trésor sur la manière dont la réglementation sera appliquée. Certains conseillers fiscaux américains ne sont pas entièrement convaincus que le département du Trésor ira de l’avant avec la définition de courtier, sans d’abord amender le projet de loi.

“Cela semble être une bonne nouvelle, mais il n’est pas clair si ce qu’ils disent maintenant est ce qu’ils feront réellement dans la pratique”, a déclaré David Zaslowsky, associé chez Baker & McKenzie.

Quelle que soit la façon dont le département du Trésor interprète le terme « courtier », le changement est inévitable. Par conséquent, le meilleur conseil serait de commencer à vous préparer le plus tôt possible. a déclaré David Zaslowsky.

On ne saura jamais comment tout se passera

Plus tôt cette année, Zaslowsky a co-écrit un rapport basé sur la façon dont l’Internal Revenue Service (IRS) “poursuivait agressivement” les taxes sur les transactions de crypto-monnaie dans le but d’augmenter les recettes fiscales. Selon Zaslowsky, l’intention de l’IRS a été clarifiée en plaçant une question sur l’utilisation des crypto-monnaies en haut du formulaire de déclaration de revenus individuel.

La nouvelle réglementation fiscale sur les crypto-monnaies pourrait lever plus de 28 milliards de dollars en 10 ans. L’intention de l’IRS d’augmenter ses revenus et de lutter contre l’évasion fiscale reste la même.

En vertu de la disposition proposée, les échanges cryptographiques seront tenus de continuer à émettre des formulaires 1099 pour les revenus non liés à l’emploi. Et il a ajouté qu’il ne savait pas combien d’échanges signalaient actuellement ces exigences.

Ce tapage n’est généralement pas dû au fait que les plateformes de crypto-monnaie ne signalent pas correctement. Sinon à une définition large des crypto-monnaies qui incluraient des entités telles que les mineurs, qui ne disposent pas des informations requises.

Mais est-ce que cela va vraiment arriver ? C’est le souci, non ? On ne sait jamais », a déclaré Zaslowsky.

Qu’adviendra-t-il des NFT et des DeFi ?

Giesselman prédit qu’en pratique, les échanges de crypto-monnaie seront la cible principale de la nouvelle loi fiscale.

«Je pense que le département du Trésor appliquera exactement les mêmes règles des courtiers traditionnels aux échanges de crypto-monnaie. Cela implique la création d’échanges centralisés comme Coinbase. Et cela pourrait également impliquer des échanges décentralisés comme Uniswap », a déclaré Chandrasekera, responsable de la stratégie fiscale chez CoinTracker.

Cependant, les exigences en matière d’informations fiscales affecteront les échanges de crypto-monnaie. Giesselman a déclaré que la portée des institutions de réglementation sur ces plates-formes reste incertaine.

“Les institutions de réglementation vont-elles s’en prendre aux plates-formes qui décident de frapper leur propre Stablecoin ou de frapper leur propre crypto-monnaie? Seront-elles capturées?”, A déclaré Giesselman alors que le département du Trésor n’avait pas de réponse.

Erin Fennimore, directrice de l’information pour TaxBit. Il a ajouté qu’en vertu du projet de loi sur les infrastructures actuel, les NFT et la finance décentralisée (DeFi) seraient définis comme des « courtiers ». Par conséquent, ils seraient soumis au même processus réglementaire par le Département du Trésor.

Il est encore temps de prendre des précautions

Le projet de loi, tel qu’il est actuellement rédigé, n’entrera en vigueur qu’après 2023.

Il y a donc encore du chemin à parcourir. Mais, le problème est le fait que si la définition légale est suffisamment large, elle couvrira également les plateformes qui, en raison de leur mode de fonctionnement, ne disposent pas de suffisamment d’informations fiscales sur leurs clients.

Le sénateur américain Ted Cruz a posté sur son réseau social Twitter. Que le projet de réglementation fiscale dans la loi sur les infrastructures commettrait une erreur tragique en imposant des réglementations sur les crypto-monnaies. Source : Twitter

Giesselman estime que l’application de la loi sera similaire à celle du Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA), entré en vigueur en 2010. La loi FATCA a cherché à lutter contre l’évasion fiscale par les personnes américaines qui ont des actifs et des comptes bancaires. à l’étranger.

Cependant, les exigences initiales de la FATCA étaient très difficiles à respecter. Pour cette raison, toutes les personnes concernées ont décidé qu’il y avait un problème dû au manque d’informations et qu’il fallait le résoudre.

“La loi FATCA a mis quelques années à changer d’une manière qui convienne à toutes les parties, et à ce moment-là, le département du Trésor s’est donné beaucoup de mal pour écouter les informations qui lui sont parvenues”, a déclaré Giesselman.

Comment cette loi sera-t-elle appliquée ?

Selon Giesselman, si le projet de loi est adopté, le département du Trésor pourrait prendre une ou deux directions en ce qui concerne les crypto-monnaies. Dans un scénario, le département du Trésor pourrait publier les directives de conformité proposées (qui n’ont aucun effet juridique tant qu’elles n’ont pas été finalisées) et les ouvrir aux commentaires du public. Le département du Trésor examinerait alors les commentaires reçus et peut-être corriger ou clarifier les règlements proposés avant de publier les règlements définitifs.

Dans l’autre scénario, ils pourraient publier les règlements proposés et temporaires (qui sont généralement identiques). Mais dans ce cas, les règlements temporaires sont juridiquement applicables immédiatement. Ensuite, il y aura une période de commentaires et le règlement final sera publié, peut-être sous une forme corrigée.

Cependant, dans un autre scénario encore, le département du Trésor pourrait également adopter une approche similaire à celle qu’il a utilisée pour certaines dispositions de la loi de 2017 sur les réductions d’impôt et l’emploi, qui visait à réduire les taux d’imposition des entreprises et des particuliers. Le Département du Trésor peut publier un avis décrivant en détail les règles clés que les règlements couvriront une fois publiés, permettant aux contribuables de s’appuyer sur ces règles jusqu’à ce que les règlements soient finalisés.

