Photo : Instagram @octavioocaa

(CNN espagnol) – Après avoir confirmé le décès de l’acteur de 22 ans Octavio Ocaña ce samedi, le casting de la série « Vos voisins » a déploré la mort du jeune acteur via leurs réseaux sociaux.

Ocaña a joué le personnage bien connu de Benito Rivers dans la populaire série Televisa lancée en 2005.

Le célèbre acteur mexicain Eugenio Derbez, qui est le producteur exécutif de la série « Neighbours », a partagé un message via son compte Twitter et une photo des débuts d’Ocaña dans la série. « La violence nous a encore une fois pris l’un des nôtres », a écrit Derbez qui a demandé justice pour lui et sa famille. «

La violence nous a encore une fois pris l’un des nôtres. Octavio, enfant, a conquis le cœur de nombreux Mexicains. Je me joins à toutes les voix qui demandent justice pour lui et sa famille. A ses parents et à ses sœurs, j’envoie un câlin fraternel. Repose en paix #Benito. pic.twitter.com/uTwp0W0Mv7 – Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) 30 octobre 2021

Elías Solorio, le producteur de la comédie familiale, a également déploré la mort du jeune acteur via ses réseaux sociaux. « Je ne peux pas y croire. Repose en paix, mon cher Octavio. Tu nous quittes tous très tristes. Bon voyage, Benito », a écrit Solorio sur Twitter.

Je ne peux pas le croire. Repose en paix mon cher Octavio. Tu nous quittes tous très tristes. Bon voyage, Benito. – Elías Solorio (@eliassolorio) 30 octobre 2021

Ce sont quelques-unes des réactions du casting de « Neighbours ».

Eduardo España, le protagoniste de la série qui donne vie au personnage Germán Martínez, a écrit :

Nous sommes défaits. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas arrêter de pleurer et de trembler. RIP Octavio Ocaña, notre bien-aimé Benito dans #Voisins Mes condoléances à ses parents et sœurs. Un gros câlin plein d’amour. Merci pour tant de rires et pour le partage de votre ange. – Eduardo Espagne (@laloespana) 30 octobre 2021

César Bono, qui joue Francisco Ríos ou Frankie Rivers, et qui dans la série était le père de Benito, a déclaré :

Repose en paix cher, respecté et AMI ADMIRÉ, Oscar Cadena. – César Bono (@cesarbono) 29 octobre 2021

L’actrice Mayrin Villanueva, qui joue Silvia Olvera de San Román, s’est souvenue de l’acteur et a déploré la mort du joyeux acteur.

Frustration, Douleur, je ne peux pas enlever ce visage de Joie, nous remplissons cette vie, vos rires, vos blagues, cette énergie dans chaque programme, votre véritable charisme et talent !!! Que vas-tu nous faire !! Vole haut Octavio !! Un câlin et tout mon Amir pour la famille 🙏🏼 – Mayrin Villanueva (@MayrinVillanew) 30 octobre 2021

Ana Bertha Espín, connue dans la série sous le nom de Lorena Ruiz de Ríos et la mère de Benito, a écrit :

Je suis navré de votre départ. Mes condoléances à votre chère famille Repose en paix Octavio de mon cœur. – Ana Bertha Espin (@Anaberthaespin) 30 octobre 2021

Daniela Perea, qui joue Alejandra López Pérez, a déclaré :

Je ne peux pas le croire. Les larmes s’accumulent dans ma gorge et elles ne sortiront pas parce que je n’arrive toujours pas à y croire.

J’ai eu le plaisir de le connaître depuis son enfance, un acteur hors pair.

Tout mon amour et un énorme câlin de soutien pour votre famille.

Repose en paix Octavio Ocaña. – Danny Perea (@DanielaPerea) 30 octobre 2021

Darío Ripoll, qui joue Luis San Román dans « Neighbours », a exprimé son chagrin à l’annonce de la mort d’Ocaña.

Je n’ai toujours pas tout à fait assimilé la mort de mon partenaire, mon ami @octapl avec qui j’ai vécu et que j’ai vu grandir pendant 16 ans, j’ai de la colère et de la douleur, il ne fait aucun doute que nous sommes seuls, il n’y a pas de gouvernement pour protège nous, mon Benito, tu vas beaucoup nous manquer 🙏 #voisins 💔 – Dario Ripoll® (@darioripoll) 30 octobre 2021

Pablo Valentín, qui joue Pedro Medina, a écrit un court message en souvenir de son autre camarade, Polo Ortín, décédé en 2016 à l’âge de 88 ans.

Il y a une planche. Deux sont déjà arrivés. On se voit là-bas. ❤️❤️ – Pablo Valentin (@elpablovalentin) 30 octobre 2021

L’acteur Markin López, qui joue Rocko, a partagé une photo en noir et blanc avec l’acteur :

pic.twitter.com/G1XTC0AoLC – Markin López (@markinlopez) 30 octobre 2021

Le jeune acteur Saíd Casab connu dans la série enfant sous le nom de Morrison ou « Morris » a partagé un message de son compte « supervisé par un adulte ».

Tu nous manqueras pour toujours….! pic.twitter.com/UUmatkGri6 – Dit Casab Officiel (@saidcasab) 30 octobre 2021