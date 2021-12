C’est ainsi que le célèbre robot de Boston Dynamics souhaite vous féliciter pour Noël | La technologie

Il semble que le robot Spot de Boston Dynamics ait perfectionné ses compétences de camouflage de style Solid Snake.

Les vacances de Noël approchent, et avec elles, toutes nos entreprises technologiques préférées organisent une sorte de célébration, beaucoup d’entre elles partageant leurs félicitations avec leurs fidèles adeptes. Et maintenant, Dynamique de Boston, cette entreprise du célèbre robot Spot, a tenu à nous féliciter pour les vacances d’une manière très particulière.

Il n’est pas surprenant que le robot Boston Dynamics soit assez agile lorsqu’il s’agit d’effectuer une multitude de mouvements qui peuvent être utilisés pour plusieurs de ses tâches, et ses compétences de parkour ou de danse que nous avons déjà vues dans les temps précédents, semble maintenant faire un clin d’œil à Solid Snake, le protagoniste principal de la licence Metal Gear.

Et c’est que Boston Dynamics, contrairement à l’année dernière, a voulu nous féliciter pour les vacances d’une manière très particulière dans une vidéo que vous pouvez voir sur leur compte Twitter officiel et où apparemment on ne voit qu’un cadeau.

Bonnes vacances et merci à tous ceux qui ont contribué au succès de Spot cette année ! Nous sommes ravis de voir où vous pouvez emmener nos robots en 2022. pic.twitter.com/wnIZKAuhbF – Boston Dynamics (@BostonDynamics) 21 décembre 2021

Cependant, après quelques secondes de vidéo, le cadeau prend vie à quatre pattes, sortant de la caméra d’un pas régulier.

Ce n’est peut-être pas aussi spectaculaire que les autres années, mais au moins Endroit, c’est ainsi que ce robot Boston Dynamics est connu, il semble qu’il soit très doué pour se cacher à l’intérieur d’un grand cadeau qui commence à prendre vie.

Le robot Boston Dynamics est l’un des plus célèbres sur le marché de la robotique aujourd’hui et pourtant il peut effectuer une multitude de tâches, non seulement celles d’exploration, mais aussi de sauvetage et de divertissement.