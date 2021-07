C’est ainsi que le contrat de Mercedes et Hamilton a été signé

09/07/2021 à 11:07 CEST

Toto loup a expliqué les détails du nouveau contrat signé par Lewis Hamilton et Mercedes et comment ils sont parvenus à un accord si rapidement après le ” feuilleton ” du précédent, scellé en février de cette année après de longs mois de négociations et de nombreuses spéculations qui ont même pointé au retrait du septuple champion.

Selon le chef de l’équipe, ce contrat a jeté les bases de l’actuel et il a donc désormais coûté beaucoup moins cher pour convaincre le pilote britannique de continuer encore deux ans, jusqu’en 2023, avec la marque vedette.

“Nous avons imprimé le contrat hier soir et nous l’avons signé. Et puis nous avons dit que nous l’annoncerions samedi matin”, a-t-il expliqué. Wolff lors du GP d’Autriche. “Pendant un moment, nous avons été assez clairs sur les piliers les plus importants du contrat. C’est un championnat très serré, qui demande toute la concentration. Et c’est pourquoi l’annonce est venue si vite.”

« On venait de négocier hier comme on dit, en hiver. Et on a déjà discuté de tous les points importants, donc c’était en gros copier/coller ce qui avait été convenu en février, allonger le délai à deux ans, décider des détails de comment on veut continuer notre fondation commune Et c’était pratiquement tout », a-t-il déclaré.

“Il était clair pour nous pendant l’hiver que nous ne voulions pas retarder les prochaines négociations aussi longtemps. Lewis connaît très bien l’état de l’équipe, ce que nous faisons pour le championnat de cette année et les développements pour l’année prochaine. Et Il était important de s’engager pour les deux prochaines années, dans le premier cours et le deuxième des nouvelles règles. C’est bon pour les deux parties. Il connaît l’équipe de l’intérieur, et nous savons que son expérience, sa vitesse et sa motivation sont les bonnes, et il était donc clair qu’il continuerait », ajoute-t-il. Wolff.

“Il n’y a pas eu de décision difficile concernant l’argent ou la durée, il s’agissait plutôt de savoir quelles sont les activités communes que nous voulons mettre en œuvre et poursuivre notre travail de base, et le sculpter de la bonne manière », a-t-il conclu.

Aussi Hamilton a parlé de son nouveau contrat : « Tout s’est beaucoup mieux passé qu’en décembre et janvier. Il y a eu beaucoup de choses pendant Noël et le jour de l’An, c’était une période stressante. Et évidemment on a tout fait pour Zoom, qui n’est pas toujours le plus productif. quand vous avez ce genre de conversations, je pense que cette fois c’était beaucoup, beaucoup plus facile. Toto et moi avons passé beaucoup plus de temps ensemble, face à face. Le contrat précédent, celui de janvier et février, était censé être un contrat à deux. contrat d’un an. Et j’ai demandé que ce soit un contrat d’un an, parce que je savais qu’évidemment nous avions traversé une pandémie et qu’il y avait eu beaucoup de changements dans le monde. Mais le début de l’année a été le plus agréable, j’ai apprécié les montagnes russes que nous vivons. Je pense que la meilleure chose était de pouvoir le faire avant les vacances d’été. Alors maintenant, nous pouvons nous concentrer sur être la meilleure équipe que nous pouvons être.”

“Toto a été fantastique dans les négociations. Ola Kallenius et le conseil d’administration de Daimler ont été d’un soutien incroyable. Nous continuons de développer notre relation et notre façon de communiquer, et de veiller à ce que nous soyons ensemble. C’est un grand engagement de leur part. et Je crois que c’est un grand engagement de ma part de rester uni avec Mercedes, sachant les choses auxquelles nous serons confrontés à l’avenir, et les changements et améliorations que nous pouvons apporter “, souligne-t-il. Hamilton.

“À la fin de l’année dernière… C’était un long, long, long trajet, et je pense que c’est toujours un bon moment pour essayer de réfléchir et de voir ce qui vient ensuite ? courses. Et maintenant, nous menons cette bataille serrée (avec Verstappen) qui m’a rapproché de l’équipe, elle m’a rapproché des ingénieurs. Cela me fait aller plus loin, et j’aime ça. Je suppose que a revitalisé l’amour que j’ai pour ce sport et de l’amour pour ce que je fais », admet le septuple champion.