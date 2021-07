C’est ainsi que le Mexique a captivé Sammy Pérez, un comédien plein de simplicité

C’est ainsi que le Mexique a séduit Sammy Pérez, un comédien plein de simplicité | INSTAGRAM

Après avoir perdu la vie ce vendredi des suites d’un infarctus cardiovasculaire lié à ses complications du C0VID-19, Sammy Pérez quitte le monde du spectacle et comédie de deuil et se souvenant de son trajectoire.

En l’honneur de ses efforts et de votre travail, nous nous souviendrons de ses débuts dans le milieu artistique. son carrière a débuté en 1993 dans les programmes Prenez gratuitement Oui Le donjon en plus d’avoir également participé à un programme de Chespirito dans l’épisode Sœur Maruja.

En 1997, Eugenio Derbez découvre son grand talent pour la comédie et réalise ce qu’ils peuvent faire ensemble en l’invitant à son spectacle Derbez in When.

En 2002, il a fait l’une de ses sections les plus mémorables et celle qui a généré le plus de rires de toute sa carrière avec son partenaire Miguel Luis participer au programme Section impossible de HXDRBZ, dans lequel ils ont fait des interviews et nous ont fait connaître différents endroits mais tous très dans leur pur style.

Grâce à sa drôle de façon d’interviewer et de s’exprimer, il a fait rire à son public et est devenu l’un des comédiens préférés du monde du divertissement en Mexique Oui Amérique latine.

Son acceptation par le public était si grande que Eugène Derbez Il l’a également invité à participer au film No Refunds qui a été réalisé par Derbez lui-même.

Sammy n’a pas eu à jouer des personnages différents ou à changer de nom, il était simplement le même et c’est pourquoi il s’est démarqué dans les projets auxquels il a participé, donc ses débuts au cinéma étaient en tant que Sammy.

Il a également participé en tant que présentateur et narrateur de l’émission Doble Sentido De Televisa dans la section Los Cuentos de Sammy, dans laquelle il nous a raconté précisément certaines des histoires les plus reconnues mais dans son propre style, en changeant un peu l’histoire mais en nous donnant toujours un sourire et beaucoup de rires. .

En 2018, il a participé à l’émission télévisée La Cantina del Tinoco Manclovinch, diffusée sur la chaîne payante De Bandamax.

Pour cela et bien plus encore, nous continuerons à nous souvenir de lui et à observer tout ce qu’un comédien qui est entré dans l’histoire nous a laissé comme divertissement et qui a malheureusement fini par perdre la vie de manière plutôt triste grâce à la situation mondiale.