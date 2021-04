C’est ainsi que le prince Harry a obtenu son nouvel emploi

Découvrez le nouvel emploi du prince Harry à environ 0:50

(Entreprise CNN) – Le prince Harry a trouvé un nouvel emploi: le duc de Sussex a rejoint une start-up technologique appelée BetterUp en tant que directeur d’impact, fournissant des services de santé mentale et une formation en ligne aux clients. L’annonce d’emploi est intervenue des semaines après l’entretien explosif que lui et sa femme Meghan Markle ont accordé à Oprah Winfrey, dans lequel ils ont discuté des problèmes de santé mentale qui accompagnent la vie réelle.

Julia Chatterley de First Move s’est entretenue avec le PDG Alexi Robichaux du rôle de Harry chez BetterUp et de la mission de l’entreprise.

WarnerMedia, la société mère de CNN, est un client BetterUp.

Expliquez la mission d’Harry s’il vous plaît. Je l’ai lu comme un gymnase pour la santé mentale. Qu’est-ce que cela signifie?

Robichaux: La façon la plus simple de penser à BetterUp est de suivre ce qui était traditionnellement considéré comme une formation compétitive et de la mettre dans les poches des travailleurs et des professionnels du monde entier. Nous sommes une plate-forme mobile professionnelle qui connecte les gens avec une formation individuelle dédiée qu’ils peuvent suivre en matière de leadership, de sommeil, de nutrition et de parentalité. Ils le font par chat vidéo et SMS dans le confort de votre téléphone.

Vous dites que BetterUp utilise l’intelligence artificielle. Qu’est-ce que cela signifie en pratique?

Robichaux: Vous pouvez penser à eHarmony. Nous utilisons l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour vous aider à trouver les formateurs qui vous conviennent. Nous analysons 120 variables à partir des données que vous nous fournissez via un questionnaire rapide. Il se sent naturel, confortable, énergisant et sûr.

Alors expliquez le rôle du prince Harry. Qu’est-ce qu’un gestionnaire d’impact?

Robichaux: Nous sommes arrivés ensemble au titre du poste. Organiquement, nous avions ces conversations sur la façon dont la mission de BetterUp est plus grande que BetterUp. Il fait ce travail dans sa propre vie depuis des années. Nous pouvons changer le dialogue mondial pour ne pas considérer la santé mentale comme l’absence de maladie mentale, mais pour penser la santé mentale comme la performance et la réalisation de son potentiel. C’est un énorme impact mondial dont BetterUp peut faire partie. Il peut nous tenir responsables et accélérer cela en élargissant notre communauté mondiale, en atteignant et en influençant tout, de notre expertise produit à nous aider à nous associer avec des entreprises et des organisations du monde entier pour étendre notre impact dans le monde entier.

Qu’est-ce que l’expérience et le CV d’Harry vous font croire qu’il est la bonne personne pour ce poste?

Robichaux: Tout d’abord, c’est ce qu’il est en tant que personne. J’ai été très impressionné par son désir sincère et sincère d’être au service et d’avoir un impact positif sur le monde. Deuxièmement, vous avez fait le travail, de Heads Together aux jeux Invictus. Il a une feuille de route incroyable dans l’avancement de cette mission de santé mentale. Bien avant que nous ayons eu la chance de le rencontrer, j’avais toujours rêvé que nous aurions peut-être la chance de travailler avec quelqu’un comme lui qui a été l’une des principales forces mondiales en matière de santé mentale. Nous n’aurions pas pu penser à quelqu’un de mieux pour ce rôle et nous sommes ravis de travailler avec lui.

Les critiques se pencheront sur cela et diront que c’est un excellent coup de presse. Lorsque vous regardez l’interview d’Oprah Winfrey, craignez-vous que cela puisse distraire l’entreprise dans son ensemble?

Robichaux: Je pense que l’essentiel à ce sujet est une chose sûre, nous prendrons (l’effet sur) les relations publiques. Ce n’est pas pourquoi nous avons commencé à travailler avec le prince Harry. Sa perspicacité et ses expériences uniques sont difficiles à mettre en mots. C’est là que nous nous concentrons et concevons le rôle.

Combien vont-ils payer le prince Harry?

Robichaux: Comme vous pouvez l’imaginer, nous ne divulguons la rémunération de personne, nous ne pouvons donc pas faire de commentaire à ce sujet.