C’est ainsi que le tableau des médailles est resté lors des précédents Jeux Olympiques, votre pays s’est-il mieux ou moins bien comporté à Tokyo ?

Tokyo 2020 : c’est ainsi que les Jeux Olympiques se sont terminés 1:32

(CNN espagnol) – Ces Jeux Olympiques ont laissé des histoires de dépassement, de soins personnels et d’empathie, des faisceaux de lumière au milieu d’une pandémie féroce qui ne montre aucun signe de ralentissement.

Certains pays d’Amérique latine avaient des parts dominantes dans ces jeux, tandis que d’autres ont eu un peu plus de mal à entrer dans le tableau des médailles olympiques.

Ici, nous vous montrons comment était le tableau des médailles des pays de la région à Tokyo 2020, et aussi comment les athlètes latino-américains se sont comportés lors des derniers Jeux à Rio 2016, Londres 2012, Pékin 2008 et Athènes 2004.

Tokyo 2020

Ainsi était le tableau des médailles olympiques parmi les pays d’Amérique latine.

Argentine

0 or 1 argent (hockey) 2 bronze (rugby 7, volleyball masculin)

Total: 3



Bolivie

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Brésil

7 médailles d’or (surf hommes, gymnastique artistique saut poney femmes, voile 49er FX, 10 km femmes nage en eau libre, boxe poids moyen hommes 67-75 kg, soccer hommes, 1000 m canoë individuel hommes) 6 argent (2 en skateboard de rue, gymnastique artistique individuelle compétition complète , skateboard park, volley-ball féminin, boxe poids léger) 8 bronze (judo -66 kg, natation 200 mètres nage libre, judo -78 kg, tennis double dames, natation 50 mètres nage libre, athlétisme 400 mètres haies, athlétisme saut à la perche, boxe poids lourd hommes)

Total: vingt-et-un

le Chili

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

La Colombie

0 or 4 argent (haltérophilie -67 kg, course BMX femmes, athlétisme 400 mètres, marche 20 kilomètres) 1 bronze (course BMX hommes)

Total: 5



Costa Rica

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Cuba

7 or (lutte gréco-romaine 130 kg, lutte gréco-romaine 60 kg, C2 sprint canoë 1000 mètres, boxe poids plume, boxe poids welter, boxe mi-lourd, boxe poids léger) 3 argent (judo +78 kg, athlétisme saut en longueur, tir 25 pistolet à lancer rapide hommes) 5 bronze (taekwondo hommes +80 kg, athlétisme saut en longueur hommes, athlétisme lancer du disque femmes, boxe poids plume hommes, lutte hommes 97 kg)

Total: quinze



Équateur

2 or (cyclisme sur route, haltérophilie 76kg) 1 argent (haltérophilie 87kg) 0 bronze

Total: 3



Le sauveur

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Guatemala

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Honduras

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Mexique

0 or 0 argent 4 bronze (saut de plateforme synchronisé 10 mètres, tir à l’arc en équipe mixte, haltérophilie 76 kg, soccer)

Total: 4



Nicaragua

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Panama

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Paraguay

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Pérou

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Porto Rico

1 or (athlétisme féminin 100 mètres haies) 0 argent 0 bronze

Total: 1



République Dominicaine

0 or 3 argent (81 kg haltérophilie, athlétisme relais mixte 4×400 mètres, athlétisme 400 m femmes) 2 bronze (haltérophilie 87 kg femmes, baseball)

Total: 5



Uruguay

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Venezuela

1 or (triple saut dont record du monde) 3 argent (haltérophilie 73 kg, haltérophilie 96 kg, BMX freestyle park) 0 bronze

Total: 4



Rio 2016

Argentine

3 or 1 argent 0 bronze

Total: 4

Bolivie

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Brésil

7 or 6 argent 6 bronze

Total: 19

le Chili

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

La Colombie

3 or 2 argent 3 bronze

Total: 8

Costa Rica

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Cuba

5 or 2 argent 4 bronze

Total: Onze

Équateur

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Le sauveur

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Guatemala

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Honduras

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Mexique

0 or 3 argent 2 bronze

Total: 5

Nicaragua

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Panama

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Paraguay

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Pérou

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Porto Rico

1 or 0 argent 0 bronze

Total: 1

République Dominicaine

0 or 0 argent 1 bronze

Total: 1

Uruguay

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Venezuela

0 or 2 argent 1 bronze

Total: 3 8 records impressionnants établis à Tokyo 2020 1:06

Londres 2012

Argentine

1 or 1 argent 2 bronze

Total: 4

Bolivie

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Brésil

3 or 5 argent 9 bronze

Total: 17

le Chili

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

La Colombie

1 or 3 argent 4 bronze

Total: 8

Costa Rica

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Cuba

5 or 3 argent 7 bronze

Total: quinze

Équateur

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Le sauveur

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Guatemala

0 or 1 argent 0 bronze

Total: 1

Honduras

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Mexique

1 or 3 argent 4 bronze

Total: 8

Nicaragua

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Panama

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Paraguay

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Pérou

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Porto Rico

0 or 1 argent 1 bronze

Total: 2

République Dominicaine

1 or 1 argent 0 bronze

Total: 2

Uruguay

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Venezuela

1 or 0 argent 0 bronze

Total: 1 Voici à quoi ressemblent les Jeux Olympiques vus de l’espace 0:59

Pékin 2008

Argentine

2 or 0 argent 4 bronze

Total: 6

Bolivie

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Brésil

3 or 4 argent 10 bronze

Total: 17

le Chili

0 or 1 argent 0 bronze

Total: 1

La Colombie

0 or 2 argent 1 bronze

Total: 3

Costa Rica

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Cuba

3 or 10 argent 17 bronze

Total: 30

Équateur

0 or 1 argent 0 bronze

Total: 1

Le sauveur

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Guatemala

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Honduras

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Mexique

2 or 0 argent 2 bronze

Total: 4

Nicaragua

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Panama

1 or 0 argent 0 bronze

Total: 1

Paraguay

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Pérou

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Porto Rico

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

République Dominicaine

1 or 1 argent 0 bronze

Total: 2

Uruguay

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Venezuela

0 or 0 argent 1 bronze

Total: 1 Pourquoi les athlètes mordent-ils leurs médailles olympiques ? 1:08

Athènes 2004

Argentine

2 or 0 argent 4 bronze

Total: 6

Bolivie

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Brésil

5 or 2 argent 3 bronze

Total: dix

le Chili

2 or 0 argent 1 bronze

Total: 3

La Colombie

0 or 0 argent 2 bronze

Total: 2

Costa Rica

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Cuba

9 or 7 argent 11 bronze

Total: 27

Équateur

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Le sauveur

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Guatemala

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Honduras

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Mexique

0 or 3 argent 1 bronze

Total: 4

Nicaragua

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Panama

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Paraguay

0 or 1 argent 0 bronze

Total: 1

Pérou

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Porto Rico

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

République Dominicaine

1 or 0 argent 0 bronze

Total: 1

Uruguay

0 or 0 argent 0 bronze

Total: 0

Venezuela

0 or 0 argent 2 bronze

Total: 2