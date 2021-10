C’est ainsi que le trafic maritime pollue les mers européennes

10/12/2021 à 9h02 CEST

Le trafic maritime est l’un des grands agents de pollution de la planète et le fait à la fois par mer, par terre et par air. L’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) vient de publier son rapport 2021 sur l’impact environnemental du trafic maritime en Europe et les résultats sont vraiment décevants. Les rejets en mer, les émissions de gaz dans l’atmosphère et les quantités importantes de déchets qui sont jetés à la fois dans l’eau et sur la terre ne cessent de croître, en lien avec l’augmentation des flottes.

Les gros cargos, pétroliers, navires de croisière et autres navires qui naviguent sur les mers européennes se lancent dans les airs grandes quantités de gaz à effet de serre (Le trafic maritime est responsable de 13,5% de toutes ces émissions, le premier étant le trafic routier, avec 71%). CO2, méthane, sulfures, oxydes d’azote, microparticules de carbone & mldr; un large répertoire sort des cheminées des navires, contribuant de manière décisive au réchauffement climatique.

L’un de ces polluants, les oxydes de soufre (qui affectent le système respiratoire et provoquent des pluies acides) sont limités en mer du Nord et en mer Baltique depuis 2015. Une zone de contrôle des émissions y a été créée qui oblige les navires à émettre beaucoup moins d’oxydes de soufre. Résultat : dans ces mers, les concentrations de SO2 ont chuté de façon spectaculaire depuis, entre 20 % et 60 % selon les zones.

Cependant, le La mer Méditerranée, qui n’a pas ce statut juridique (bien qu’elle ait été revendiquée sur différents fronts), a vu ses émissions de soufre augmenter durant la même période.

Un autre des problèmes graves pour l’environnement et pour la santé humaine sont les émissions de microparticules de carbone (une sorte de suie causée par la combustion des moteurs) qui sortent des cheminées. Ces microparticules se retrouvent dans le système respiratoire des personnes et sont particulièrement nocives pour les personnes qui se trouvent sur les ponts des navires ou dans les ports.

Les porte-conteneurs, les vraquiers et les pétroliers représentent 60% de toutes les émissions de ces particules de noir de carbone. Les croisières, bien qu’elles représentent un faible pourcentage de la flotte totale, sont celles qui émettent le plus, avec 10 tonnes par navire et par an, contre un pétrolier qui émet 1,7 tonne par navire et par an.

Déversement d’eau sale dans la mer

Cependant, malgré leur gravité, les émissions de polluants dans l’atmosphère ne sont en aucun cas le seul impact sur la navigation maritime mondiale, selon l’EMSA. Les grands navires déversent d’énormes quantités d’eau sale et polluée dans la mer, causant des dommages aux écosystèmes marins.

Le rapport rendu public il y a quelques jours rappelle que les navires jettent à la mer des eaux usées, des oléagineux, des cales, du ballast, ainsi que des déchets solides (plastiques, emballages, déchets alimentaires, etc.)

Il se trouve que la loi (notamment la convention MARPOL) qui encadre la gestion des déchets à bord dans le monde permet aux navires de lancer de l’eau sale à la mer, sauf dans certains cas, à condition qu’une série de conditions soient respectées, fait référence à la distance de la côte, fondamentalement.

Les principales eaux sales rejetées dans la mer sont celles utilisées pour le nettoyage des gaz d’échappement. « Lorsque les mécanismes en boucle ouverte EGCS sont utilisés, l’eau utilisée pour nettoyer les gaz d’échappement des moteurs de navires est rejetée dans la mer. Cette eau peut contenir des métaux lourds et des hydrocarbures aromatiques qui peuvent être dangereux pour les organismes marins », précise le rapport de l’EMSA.

Ces dernières années, l’augmentation de ce type de rejets, en particulier dans les cargos de véhicules, a été importante depuis 2015 après l’introduction de limitations sur les émissions de soufre dans les zones de contrôle des émissions du nord de l’Europe.

Ce type de Les eaux sales issues de l’épuration des gaz d’échappement représentent 77% de toutes les eaux polluées rejetées dans la mer de gros navires, dit l’EMSA. 16% correspondent aux eaux grises et le reste se répartit entre les eaux de cale, d’oléagineux ou de ballast.

Une autre source de pollution marine est la produits antifouling utilisés pour peindre les caisses de bateaux pour son entretien. Ces substances contiennent des biocides dangereux pour les écosystèmes, et plus le navire est gros, plus ces biocides sont rejetés dans le milieu marin, indique le rapport.

Étant donné que la tendance actuelle est aux bateaux de plus en plus gros, le problème s’aggrave. L’antifouling contient du cuivre et du zinc, qui se déposent sur les fonds marins ou peuvent se retrouver dans différentes espèces.

Les ordures qui « disparaissent » dans la mer

Et, en dehors de tout cela, il y a les déchets traditionnels générés à bord. Ce sont toutes sortes de déchets, mais surtout les plastiques et les microplastiques. Le rapport rappelle qu’il y a actuellement 150 millions de tonnes de plastique déposées dans les océans du monde, auxquelles s’ajoutent entre 4,6 et 12,7 millions de tonnes de plus chaque année.

Le problème avec les navires, c’est que tous les déchets ne peuvent pas être traités à bord. A titre d’exemple, on rappelle qu’il est relativement facile de compacter du papier et du carton, mais pas du plastique.

Selon la loi, le pétrole, les eaux usées et les ordures doivent être rejetés dans des installations portuaires spécifiques. Et encore il y a un écart entre les quantités générées et les quantités livrées au port. Concrètement, selon le rapport, à la fin de l’année 434 000 tonnes de déchets solides sont générées dans les navires qui doivent être livrés au port, mais la quantité effectivement livrée varie entre 286 000 tonnes et 404 000, c’est-à-dire entre 7 % et 34 % des ordures générées dont on ne sait pas où elles sont allées.

Il en va de même avec 10 % des eaux usées, qui n’ont pas été déposées dans le port, bien que MARPOL permette, dans certaines circonstances, d’être rejetées en haute mer.

Et il en va de même avec 2,5% des eaux oléagineuses générées à bord, qui auraient dû être déchargées au port et, d’autre part, on ne sait pas où elles ont été déchargées.

1 382 conteneurs sont perdus en mer chaque année

Mais il n’y a pas que les ordures et les eaux sales qui sont jetées à la mer. Accidentellement, de grandes quantités de conteneurs sont perdues chaque année qui tombent du pont des navires et finissent au fond de la mer, avec tout leur contenu, quel qu’il soit.

Le rapport rappelle que le trafic mondial de conteneurs est passé de 487 millions d’unités en 2006 à 793 millions en 2018, une croissance spectaculaire. Aussi, Entre 2008 et 2019, 1 382 conteneurs en moyenne ont été perdus chaque année. A titre d’exemple, en 2019 le navire MSC Zoe a perdu pas moins de 342 conteneurs dans les eaux allemandes.

Plus d’impacts : le bruit sous-marin causé par les grands navires, qui altère la vie des cétacés et autres espèces, qui communiquent par des fréquences souvent perturbées par le bruit des navires. Ce n’est pas un problème mineur, car l’alimentation de ces espèces dépend de cette communication. Les collisions de grands navires avec des cachalots, des rorquals communs et d’autres grands cétacés restent un problème, ajoute le rapport.

Mais, en plus, avec la vidange en mer des eaux de ballast (qui servent à la manœuvrabilité et à la stabilité du navire), souvent des espèces envahissantes sont également relâchées involontairement. Ces poissons ou algues ont peut-être été collectés dans une autre mer avec l’eau introduite dans les cales du navire puis relâchée dans une autre.

La mer européenne la plus touchée par ce lâcher d’espèces exotiques est la Méditerranée, avec 40 espèces non indigènes détectées ces dernières années, contre 10 dans la mer Baltique, 27 dans la mer du Nord et sept dans la région de la mer Noire.

Rapport complet (en anglais) : http://emsa.europa.eu/emter.html

