C’est ainsi que le Vénézuélien Ángel Zerpa a fait ses débuts à Las Mayores

Ce jeudi, le lanceur vénézuélien, Ange Zerpa, avait son début Dans Ligue majeure de baseball – MLB avec l’équipe de Royals de Kansas City, devenant le # 436 Vénézuélien à jouer dans le meilleur baseball du monde.

Mercredi dernier, après avoir été champion du Double A dans les ligues mineures, les Royals ont élevé Ángel Zerpa dans les ligues majeures et il a enfin pu faire ses débuts aujourd’hui 30 septembre dans le meilleur baseball du monde, étant le numéro 10 vénézuélien qui fait ses débuts dans le campagne actuelle 2021.

Les Royals ont reçu les Indians de Cleveland à domicile, Zerpa étant en charge de l’ouverture de l’engagement, étant son premier stage dans la MLB et où il avait fière allure, marquant un grand début, sans aucun doute un jour que ce jeune joueur n’oubliera pas, depuis il a obtenu son diplôme de ligue majeure, ce dont rêve tout joueur professionnel de ce sport depuis son enfance.

Comment ça s’est passé?

Ángel Zerpa a travaillé pendant cinq manches, accordant trois coups sûrs, un but et un total de quatre retraits sur des prises, des débuts spectaculaires pour le joueur de 22 ans originaire de Valle la Pascaua.

Angel Zerpa, s’échappant de ce jam avec K contre Bradley Zimmer. pic.twitter.com/AunTIFp4ZM – 준 juin (@Royals_Jun) 1er octobre 2021

À ses débuts, Zerpa a lancé un total de 68 lancers, dont 44 dans la zone de frappe. De plus, il est le sixième Vénézuélien de l’histoire à faire ses débuts en MLB en lançant cinq manches ou plus sans accorder de points mérités, rejoignant Carlos Enrique Hernández, Aníbal Sánchez, Jeanmar Gómez, Eduardo Rodríguez et Antonio Senzatela.

Après ces débuts, sa MLB ERA est à 0,00, avec un WHIP de 0,80, une bonne première fois pour Zerpa.

Numéros de ligue mineure

Cette saison 2021 de la Ligue mineure, Zerpa a disputé un total de 22 matchs, avec une fiche de 4-4, une MPM de 4,58 et 108 retraits au bâton.