C’est ainsi que le vestiaire de l’Atlético vit l’assaut sur la Ligue

26/04/2021

le Athlète de Madrid Il affronte la séquence décisive de la saison avec de nombreux doutes. Après avoir abandonné l’avantage de 12 points qu’il avait sur le FC Barcelone, et même s’il dépend toujours de lui pour être champion de la Ligue de Santander, le matelas est touché après la défaite contre l’Athletic Club.

La chute à San Mamés a fait beaucoup de dégâts à un vestiaire qui il espérait arriver au Camp Nou le 8 mai devant l’équipe du Barça au classement, un fait qui aurait transformé le match nul en un bon résultat pour Madrid.

Comme SPORT l’a appris, l’équipe de l’Atlético est divisée. Une partie de l’équipe n’explique pas ce qui s’est passé et est affectée par la façon dont la défaite contre l’Athletic s’est produite; l’autre, représenté par des poids lourds comme Koke, Saúl, Giménez et Suárez, est clair qu’il ira à la limite et se battra jusqu’à la fin. Les vétérans tirent le groupe et ils ne veulent pas que quiconque baisse les bras, bien que dans la métropole Wanda, on considère que si le Barça bat Grenade jeudi prochain et assume la direction de la Ligue, il sera très difficile d’empêcher le trône espagnol. être occupé par Ronald Koeman et sa famille.

Un repas de conspiration

Quoi qu’il en soit, ce sur quoi les joueurs de l’Atlético sont clairs, c’est que ils devront aller au Camp Nou pour gagner. Ils ont accepté qu’il n’y ait pas d’autre option. Les footballeurs qui croient davantage aux possibilités de l’équipe de matelas s’accrochent au fait que dans l’édition actuelle de la Ligue aucune équipe n’a réussi à avoir une régularité excessive.

Pour évoquer et faire de l’ananas avant le combat final pour la Ligue, Les footballeurs de l’Atlético feront un barbecue cette semaine. Les poids lourds des vestiaires savent qu’ils doivent être plus ensemble et unis que jamais s’ils veulent se proclamer champions de la compétition de régularité.