C’est ainsi que le visage de Caleb Plant est resté après le KO de Canelo Álvarez

Quatre jours de la grande soirée se sont écoulés au MGM Grand Garden Arena. Saul Canelo Allvarez battre Plante de Caleb et a fait délirer tout le monde. « Vive les bâtards du Mexique » a repris Las Vegas. Maintenant, alors que le Mexicain savoure sa grande victoire, le vaincu subit les conséquences des coups et du KO.

Malgré sa chute, Plant s’est retrouvé satisfait du combat qu’il a mené et a décidé au cours des dernières heures de montrer comment était son visage après le KO au onzième round : Il a une inflammation notoire à l’œil droit, où il a reçu le premier coup de Canelo dans le round qui a déterminé sa fin.

Le visage de Caleb Plant après le KO de Canelo

L’Américain a partagé une histoire sur son Instagram. (@calebplant)

Fier de son travail

Caleb Plant était satisfait de sa performance malgré sa chute face à Canelo : « J’ai réussi à faire tourner le monde en ma faveur, et je l’ai fait avec rien d’autre que passion et talent. Je reviendrai. Cela a montré que j’appartiens au plus haut niveau, et je serai à nouveau champion du monde. Je n’ai jamais eu peur d’aller grand. , ou de sortir me battre avec mon bouclier. Merci à tous les fans, et à ceux qui me soutiennent. «

J’ai plié la plupart du monde à ma volonté et je l’ai fait avec rien d’autre que passion et compétence. Je serai de retour 💪🏻 J’ai montré que j’appartenais au plus haut niveau et je serai à nouveau champion du monde. Je n’ai jamais eu peur d’aller gros ou de sortir sur mon bouclier. Merci à tous les fans et à tous mes supporters pic.twitter.com/bga3PaCnkI – CalebPlant (@SweetHandsPlant) 8 novembre 2021

Le KO de Canelo lvarez

Canelo n’a pas du tout eu la vie facile, mais dès le dixième tour, il est sorti déterminé à accomplir son présage qu’il n’allait pas permettre au combat d’atteindre les cartes. Et c’est ainsi, parce qu’au onzième round, il a frappé un crochet du gauche qui a frappé carrément le visage de l’Américain, il l’a parfaitement combiné avec un uppercut droit et même s’il a ensuite lancé à nouveau le gauche, le dé était déjà jeté et Plant il s’effondrait millième par millième. Ils l’ont compté jusqu’à huit, il s’est levé, mais il n’y a eu aucun cas où le Mexicain a enflammé la poudre à canon et l’a jetée à nouveau. Assez pour tous, chanta l’arbitre.

Ce n’était pas une autre nuit pour le natif de Guadalajara, qui est devenu le premier latino-américain à unifier les quatre ceintures. Il l’a fait dans la catégorie des super-moyens (jusqu’à 76,2 kilos), où lvarez a mis ses couronnes WBC, WBA et WBO en jeu pour arracher le titre IBF à Plant. Ainsi, il a repris les quatre titres.

Ainsi, à 31 ans le Mexicain a laissé son record à 57-1-2, avec 39 KO. Il détient désormais les titres du World Boxing Council (WBC), de l’Association mondiale (WBA), de l’Organisation mondiale (WBO) et de la Fédération internationale (IBF). Après la défaite, Plant avait une fiche de 21-1 avec 12 victoires accélérées.

