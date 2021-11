C’est ainsi que l’eau est « semée » dans l’Alpujarra de Grenade

27/11/2021 à 09:12 CET

Les fossés dits de face sont des canaux qui ont été creusés pendant des siècles sur les pentes de l’Alpujarra à Grenade pour canaliser l’eau de fonte. Cette technique ancestrale permet, grâce aux connaissances accumulées au fil des générations, de « retarder » l’arrivée de cette eau jusqu’à l’été, moment où elle est la plus nécessaire, et aussi d’infiltrer le sol pour recharger les nappes. C’est, en somme, un modèle de gestion de l’eau à l’heure du changement climatique, comme l’explique ce rapport d’Eva Rodríguez.

Accéder à la plus haute chaîne de montagnes du sud de l’Europe, la Sierra Nevada, où les yeux peuvent voir la mer Méditerranée au loin, n’est pas une tâche facile. Après des virages et des virages le long de la route, nous atteignons un sommet où le plan d’eau à l’horizon se confond avec un paysage montagneux accidenté.

Nous sommes arrivés ici, sur la face sud de ce qui est aujourd’hui l’espace naturel de la Sierra Nevada (constitué du parc national et du parc naturel du même nom), pour voir de près le travail effectué par les acequieros de la région, en collaboration avec scientifiques et collaborateurs du projet Life Adaptamed.

Là, Antonio Ortega García, président de la communauté d’irrigation de Bérchules, nous accueille. Chaque terme municipal a un groupement différent et cet acequiero de 58 ans maintient, avec trois autres compagnons, l’un des fossés les plus importants de toute la région : le fossé El Espino. Grâce à elle, l’eau qui atteint une grande partie de la vallée de la Trevélez et même de Bérchules est récupérée.

Les fossés d’irrigation sont des canaux creusés dans le sol destinés à recharger et canaliser les eaux provenant de la fonte des hautes montagnes. Les responsables de Life Adaptamed, un projet qui intègre 45 actions pour la protection des services écosystémiques dans le parc national et parc naturel de la Sierra Nevada, le parc naturel de Cabo de Gata-Níjar et le parc national et parc naturel de Doñana, ont travaillé main dans la main avec les acequieros pour récupérer certains de ces canaux.

L’art de « guider » l’eau

« Il y a eu des représentations dans des endroits où c’était vraiment nécessaire. Il a fallu plus de vingt ans pour que ce canal récupère & rdquor;, explique Ortega García. « Autant d’eau que possible doit atteindre la destination car elle se perd en chemin. Cette année, ils ont déjà travaillé avec de l’eau descendant dans le tuyau, ce qui donne ravitaillement de villes très éloignées& rdquor;, continue.

Un autre exemple est l’Acequia de Trevélez, qui fournit de l’eau aux sources de la municipalité de Murtas. « Cette ville est à plusieurs kilomètres. L’eau est guidée à partir de 2 700 mètres d’altitude jusqu’à ces lieux& rdquor;, explique l’acequiero qui s’est consacré pendant des années à la construction et qui connaît le métier par tradition familiale. Il a vu son père creuser le fossé et ses enfants le voient maintenant.

« Le cas particulier de ce canal dans lequel nous sommes intervenus, c’est qu’il avait des problèmes de fonctionnement, donc la quantité d’eau qui est sortie au cours des trente dernières années n’a rien à voir avec celle d’aujourd’hui », explique José Miguel Barea au SINC. , un biologiste de l’Agence andalouse de l’environnement et de l’eau, entité qui participe également au projet.

De l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, qui est une autre des sept organisations qui composent ce projet Life, ils soulignent : « Nous travaillons avec les gens du territoire avec humilité, nous n’essayons pas de leur apprendre quoi que ce soit ou sur eux. Ils savent parfaitement qu’en conservant les prairies de haute montagne et l’irrigation traditionnelle, ils auront de l’eau en été et continueront à vivre. Nous gagnons tous, car ce sont des systèmes qui nous protègent. C’est un projet collaboratif & rdquor ;.

Le processus suivi par les fossés d’irrigation est de retarder l’eau qui est « ensemencée » dans les hautes montagnes et il est filtré du dégel, à travers la terre depuis la surface, pour ensuite le canaliser à travers les fossés et qu’il atteint les mois d’été. « La terre agit comme une éponge. C’est un système qui, selon les études où l’on dirige l’eau au sommet de Bérchules, est déjà en gestation depuis douze siècles & rdquor;, argumente Ortega García.

En réalité, ce réseau de fossés d’irrigation dans la Sierra Nevada est considéré comme le plus ancien système de recharge d’aquifère d’Europe, selon une étude publiée dans le Journal of Hydrology.

De l’époque andalouse à notre époque

Dans un monde confronté à différents scénarios de crise climatique, s’y adapter est essentiel pour pouvoir vivre dans des conditions décentes. C’est quelque chose qu’il y a des siècles les habitants de la Sierra Nevada n’ont pas pris en compte, mais au Moyen Âge, ils ont inconsciemment mis en place un système de recharge d’eau souterraine qui deviendrait le plus ancien du continent.

Qu’il en soit aujourd’hui n’est pas un hasard. D’un côté, sa gestion a été maintenue de génération en génération dans cette zone montagneuse semi-arideD’autre part, c’est un paradigme clair pour l’avenir hydrique de la région et d’autres écosystèmes alpins menacés par la désertification et le changement climatique.

« Cette technique de recharge aquifère gérée active de nombreuses sources situées au milieu de la pente et augmente le débit de base des rivières & rdquor;, soulignent-ils dans l’étude menée par l’Institut des mines géologiques d’Espagne sur le canal d’El Espino.

L’eau des fossés creusés dans le sol, qui provient de la fonte des sources des ruisseaux et rivières de montagne, s’infiltre au sommet des vallées.

De cette façon, il descend plus lentement les pentes et contribue à la recharge active de nombreuses sources au milieu de la pente, augmentant le débit de base des rivières qu’il atteint. « Le processus de semis dure pratiquement toute l’année. Les fossés ne servent qu’à capter l’eau, ils ne prennent pas l’eau de la rivière & rdquor;, indique Ortega García.

La première chose que font les acequieros à la fin de l’été est de nettoyer le fossé. Plus tard, lorsque la pluie ou l’eau de fonte commence à arriver, l’acequiero se lève tous les jours pour le guider vers le haut, avec un outil pour qu’il s’ouvre en douceur et ne se salisse pas, afin qu’il ne bloque pas la terre. « De là, il sort dans des sources à des kilomètres de là. L’eau est quasi permanente si vous guidez & rdquor;, affirme-t-il.

Dans cette zone, il y a un total de 600 membres de la communauté enregistrés ayant des droits sur l’eau. Des petits agriculteurs à d’autres avec de plus grandes terres. Une superficie d’environ 80 hectares est irriguée dans laquelle des produits tels que courgettes, tomates, haricots ou aubergines. Ortega García opte exclusivement pour la tomate cerise.

Dans sa région, il y a 40 kilomètres de fossés d’irrigation linéaires, avec quatre noms différents, trois pour faire face, bien qu’un ne soit pas nettoyé. « J’aimerais le récupérer, puisqu’il fait partie de ma communauté et qu’il est inactif & rdquor ;, lance l’acequiero en guise de requête.

Rut Azpizua, en charge de la coordination technique du programme de surveillance du changement global de la Sierra Nevada à l’Agence de l’environnement et de l’eau, souligne un revers supplémentaire pour le SINC : « Tous les fossés n’ont pas une communauté d’irrigants derrière eux, ce qui serait idéal. »

L’exode rural est également un problème. Pour cette raison, ce que nous avons fait pendant les années qu’a duré le projet (qui n’envisageait que la récupération), c’est d’effectuer des travaux d’entretien pour optimiser les efforts, vu qu’il y avait une communauté d’irrigants très intéressée derrière lui & rdquor ;.

Autoroutes de la biodiversité

Au total, dans la Sierra Nevada, plus de 3 000 km de fossés sont inventoriés. Pour les scientifiques qui ont participé à sa restauration, c’est un solution basée sur la nature. Concrètement, Barea les considère comme des autoroutes de la biodiversité. « Ils contribuent à plus d’insectes et à plus de pollinisation », témoigne-t-il.

Regino Zamora, professeur d’écologie à l’Université de Grenade (UGR) et coordinateur scientifique de cette initiative, souligne également le rôle de la crise climatique dans les zones de montagne telles que l’Alpujarra et comment y faire face : « C’est dans un paysage anthropisé, c’est-à-dire qu’il y a des parties qui peuvent être considérées comme plus naturelles, mais c’est un environnement historiquement très créé par l’homme. De plus, elle bénéficie d’un climat qui la conditionne & rdquor ;.

Des études scientifiques indiquent que la haute montagne est particulièrement sensible à ces changements et, l’enclave où nous sommes, le bassin méditerranéen, c’est aussi. Une « double récompense & rdquor; Grâce à son écologie rude, avec une expérience des climats extrêmes – hivers très froids et étés chauds – il vous permet d’obtenir un passeport pour les conditions les plus inhospitalières.

« C’est très hétérogène, une mosaïque qui lui permet de mieux survivre & rdquor ;, explique Zamora, qui estime qu’il est nécessaire de maintenir les services écosystémiques dans un scénario de changement climatique.

Le scientifique de l’UGR demande pour cela, « maximiser et maintenir la résilience, les former à répondre par eux-mêmes aux changements qui se présentent à eux et aux actions à des points précis avec une base scientifique ». D’où l’intervention dans les fossés ou dans la diversification du massif forestier à petite échelle et l’appui aux communautés d’irrigants.

Luis Enrique Santamaria Galdón, chercheur à la Station biologique de Doñana (CSIC), ajoute : « Le stratégie de gestion adaptative Elle repose sur deux piliers : éviter les solutions qui, bien qu’optimales, peuvent avoir des effets sans retour ; et apprenez en faisant, c’est-à-dire qu’au lieu de parier sur une solution unique, essayez de concevoir la gestion pour avoir différentes options et apprendre d’elles et faire mieux & rdquor ;.

Expérimenter avec des forêts à petite échelle

L’action qui a eu le plus de budget pour le projet dans la Sierra Nevada a été le traitement des forêts de pins, qui a également été réalisé à Doñana et Cabo de Gata-Níjar.

« Les quatre espèces de pin qui existent dans la zone, et pour chacun d’eux une localité a été recherchée et des actions avec différentes variables ont été conçues. Il s’agissait d’expérimenter pour connaître les services que rend cette montagne, comme par exemple qu’il y a encore des ombres pour qu’une série d’espèces vivent sous les arbres & rdquor;, spectacles Azpizua.

Ceci a été complété par d’autres performances dans chênaies et chênes verts, avec la même philosophie : jouer avec des intensités différentes et voir comment gérer les déchets des branches qui restent en forêt. Il s’agissait d’apprendre de l’expérience, d’agir du local et de la démonstration, car plus il y a de diversité et d’hétérogénéité, plus ces arbres auront de possibilité de s’adapter aux changements.

Dans cet environnement, les chercheurs ont pris en compte qu’au cours des 60 ou 70 dernières années, la Sierra Nevada est passée d’une montagne sans plus à un lieu de tourisme et de changement exponentiel d’usages. Les gens visitent la montagne pour marcher, observer les oiseaux ou apprécier les arbres car ils empêchent l’érosion et fixent le CO2. Les services que nous rendent les espaces naturels profitent à tous.

