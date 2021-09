C’est ainsi que l’équipe des New York Knicks 2021/22 a été

Knicks de New York a terminé la saison 2020/21 à la quatrième place de la Conférence Est, mettant fin à plusieurs années de déception et montrant qu’avec Tom Thibodeu l’équipe semble avoir cela en tête. En vue de la saison 2021/22, les New-Yorkais ont fait une série d’ajouts, parmi lesquels se démarque marcheur Kemba, avec laquelle ils espèrent donner une continuité au projet.

Ils sont toujours dans le modèle

Julius Randle, RJ Barrett, Derrick Rose, Immanuel Quickley, Alec Burks, Nerlens Noel, Mitchell Robinson, Taj Gibson, Luca Vildoza, Obi Toppin et Kevin Knox.

Incorporations

Evan Fournier (Boston), Kemba Walker (Boston), Dwayne Bacon (Orlando), Quentin Grimes (Houston), Miles McBride (Virginie-Occidentale), MJ Walker (État de Floride), Aamir Simms (Clemson) et Jericho Sims (Texas).

départs

Frank Ntilikina (Dallas), Elfrid Payton (Phoenix), Reggie Bullock (Dallas), Norvel Pelle, Theo Pinson et Jared Harper (Birmingham Squadron).

Forces

Nul doute que Tom Thibodeau a fait d’une équipe appelée pour éviter les dernières positions du tableau une équipe compétitive capable de côtoyer les meilleurs de l’Est. L’explosion de Julius Randle et le grand niveau d’hommes comme Derrick Rose ainsi que les ajouts d’Evan Fourniver et de Kemba Walker en font une équipe très dangereuse s’ils continuent à être disciplinés tactiquement et défensivement.

Faiblesses

Nous ne savons pas quelle est la casquette de Randle. L’année dernière, il a récolté en moyenne 24 points, 10 rebonds et 6 passes décisives. Il était l’un des 10 joueurs les plus appréciés. On verra s’il est capable de continuer à ce niveau. Les Knicks en ont besoin. L’autre inconnu est Kemba Walker, l’autre homme appelé à diriger cette franchise dans les années à venir, qui arrive après une période pas très positive chez les Celtics, avec des problèmes physiques. Derrière eux, il n’y a pas de grande star et le départ de Reggie Bullock peut leur faire mal.