C’est ainsi que l’équipe espagnole est aux portes de l’Euro

09/06/2021

Agir à 11h16 CEST

L’équipe espagnole vit le cauchemar du Covid-19 à quelques jours du début de l’Eurocup 2021 avec ses débuts lundi contre la Suède à Séville. Si dimanche était Sergio Busquets qui a tiré la sonnette d’alarme avec son positif, mardi soir a vu d’autres heures pénibles quand il a été confirmé que Diego Llorente Il a également été testé positif et a dû abandonner la concentration en quarantaine.

Cela a conduit à un scénario totalement atypique pour préparer la première du tournoi.

Invoqué

Luis Enrique a décidé de nommer 24 joueurs au lieu des 26 autorisés après avoir soigneusement étudié d’autres tournois et vérifié que il n’est pas habituel d’utiliser plus de 18-19 joueurs. Je ne voulais pas que les footballeurs soient mécontents de rester dans les tribunes à chaque match. Sur les 26 convcoados, 23 peuvent être sur le banc et 3 sont écartés.

Sur ces 24, 2 sont à domicile isolés par le Covid-19. Sergio Busquets et Diego Llorente. Tous deux ne pourront revenir que s’ils sont négatifs aux tests qui sont soumis quotidiennement et après 10 jours d’isolement. Pourtant, Busquets manquera sûrement ses débuts le lundi 14 juin contre la Suède, tandis que Diego Llorente ne jouerait pas non plus le deuxième contre la Pologne le 19 juin aussi à La Cartuja, comme toute la première phase, qui se termine le 23 face à la Slovaquie.

Ainsi, Luis Enrique a maintenant ces 22 joueurs disponibles, en passant des tests quotidiens et tous les soirs en suspens pour que les résultats ne déterminent pas plus positifs :

Unai Simón, De Gea, Robert Sánchez (gardiens) ; Marcos Llorente, Azpilicueta, Eric Garcia, Pau Torres, Laporte, Gayà et Jordi Alba (défenses), Rodri, Thiago, Koke, Fabian, Pedri (milieux de terrain), Oyarzabal, Morata, Gérard Moreno, Dani Olmo, Sarabia, Adama et Ferran Torres (en avant).

Deuxième bulle

J’ai séjourné dans un hôtel du centre de Madrid, sans me mêler à ceux convoqués à Las Rozas, les 17 joueurs de la deuxième bulle restent. Les 6 joueurs ont appelé en urgence, ainsi que 11 autres joueurs des U21 qui sont restés après avoir joué mardi contre la Lituanie (4-0).Kepa, Albiol, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Brais Méndez et Fornals Ils se sont déjà entraînés seuls hier, alors qu’à partir d’aujourd’hui ils rejoignent ce groupe Álvaro Fernández, Miranda, Mingueza, Pozo, Cucurella, Brahim, Zubimendi, Villar, Bryan Gil, Yeremi Pino et Puado.Ces 17 footballeurs s’entraîneront en équipe parallèle jusqu’à savoir si certains d’entre eux entrent dans la liste définitive de l’Eurocopa.

Limite de temps

Bien que le propre Luis Enrique avait indiqué qu’il pouvait apporter des modifications à la liste jusqu’au samedi 12 à 21h00.48 heures avant les débuts, dans le règlement de l’UEFA il y a une nuance pour les cas de Covid-19, comme le révèle le journal AS.

Les modifications pour blessure avérée et grave peuvent être effectuées 48 heures avant, mais avec Covid est autorisé jusqu’au jour même de la première, tel que stipulé à l’article 47.04 du concours. Pourtant, les joueurs de bulles parallèles pourraient même devoir se rendre à Séville le dimanche au cas où il leur serait nécessaire de s’inscrire sur la liste le lundi pour un cas de dernière minute de Covid-19.

Ça oui, L’Espagne ne peut plus augmenter la liste de 24 joueurs à 26 et le footballeur qui sort de la liste ne peut plus y réintégrer. D’autres modifications ne peuvent être apportées pendant la compétition qu’en cas de blessure grave d’un gardien de but.