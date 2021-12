c’est ainsi que les autonomies voient la proposition de financement

11/12/2021 à 09:18 CET

Les communautés autonomes ont reçu avec diversité d’opinions la proposition initiale de réforme du modèle de financement que le gouvernement leur a envoyée il y a une semaine, en général avec optimisme ceux du PSOE, avec méfiance et manque certains aspects ceux du PP et avec une réticence claire Catalogne.

Bien qu’il reste du temps jusqu’en janvier pour répondre au ministère des Finances et que les communautés se préparent à étudier en profondeur le document de 240 pages qui leur a été envoyé par le département dirigé par María Jesús Montero, tous les gouvernements autonomes se sont déjà prononcés sur le contenu de la proposition et leurs réactions semblent être d’accord avec le président valencien, Ximo Puig, lorsqu’il anticipe que le processus « Ce ne sera ni facile ni heureux. »

Ximo Puig, l’un des plus belligérants en la matière, capable même de se joindre à une manifestation comme celle du 18 novembre pour réclamer un « financement équitable« , considère que la Communauté Valencienne s’en va »renforcé« avec le document » rigoureux « que le gouvernement a présenté, bien qu’en tout cas il ait réitéré que le principe de suffisance financière doit être maintenu, ce qui à son avis implique plus de ressources et qu’il y ait une répartition qui « est objectivement juste ».

D’un autre côté, la présidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, qui a insisté sur le fait que sa région reçoit un « traitement très injuste » n’a pas été optimiste, tandis que son ministre de l’Économie, Javier Fernández-Lasquetty, qualifie d' »indéfini » et d' »incomplet » le document gouvernemental et craint qu’il ne réforme le système de financement par la négociation »bilatéral« avec la Catalogne.

Cependant, la Generalitat de Catalogne fait encore moins confiance à la proposition du Trésor et son ministère de l’Économie se méfie du concept « population ajustée« sur laquelle s’articule le système, puisqu’il comprend que ses critères ne s’ajustent pas à la réalité de la collectivité, et préfère que soient pris en compte la population réelle, la parité de pouvoir d’achat et le coût de la vie et des services publics, tout en estimant que sous-financement et déficit public seront « difficilement » corrigés avec un modèle « épuisé ».

Confiance socialiste

A l’instar du gouvernement de Ximo Puig, les autres exécutifs socialistes se préparent à étudier la proposition et dès le début ils montrent leur confiance dans les possibilités de l’initiative du gouvernement. C’est le cas du président de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, « satisfait » que « la santé et dépeuplement« et défenseur du fait que » les caprices des autres présidents de région laissez-les payer pour cela. «

Le président d’Aragon, Javier Lambán, un autre de ceux qui ont participé à la rencontre des communautés les moins peuplées qui s’est tenue à Saint-Jacques-de-Compostelle le 23 novembre, aspire à se mettre d’accord avec les autonomies qui partagent une vision sur la réforme du financement régional une position commune sur la proposition initiale du ministère des Finances.

Adrian Barbón, Président de Asturies, il doit encore étudier le document mais, à titre « préventif », il a déjà souligné que, si le projet ne reflète pas le « sentiment et solidarité« Cela dit l’article 2 de la Constitution espagnole, il n’en vaut pas la peine ».

Pour sa part, le président des îles Canaries, Ange Victor Torres, a demandé l’introduction d’aspects tels que la pauvreté et le revenu familial et il n’a pas hésité à commenter que ce ne serait pas une mauvaise chose pour les îles de quitter le «régime commun» dans lequel se trouvent toutes les communautés à l’exception du Pays basque et de Navarre.

Depuis Baléares, le ministère des Finances insulaire a applaudi la « première étape » de la proposition du ministère des Finances, dans laquelle il voit « des éléments intéressants & rdquor; pour les îles, comme la nouvelle variable correctrice qui intègre les coûts fixes de la communautés moins peuplées, bien qu’il ait exigé une plus grande contribution de ressources aux communautés.

Le Conseil de Estrémadure Il s’apprête à étudier la proposition « avec soin et en profondeur » et a insisté pour que le nouveau système valorise le coût des services publics rendus par les collectivités et leur donne les moyens de le faire avec équité.

Le gouvernement de La RiojaEn l’absence d’une analyse détaillée, il considère que l’approche initiale du Trésor peut entraîner une certaine amélioration du financement de la collectivité, puisqu’elle inclut la dispersion, le dépeuplement et les coûts fixes comme variables correctrices.

Miguel Ángel Revilla, président de Cantabrie à la tête d’un gouvernement avec le PSOE, a déclaré que la proposition initiale du ministère des Finances comprend « des données positives », mais a souligné qu’elle n’incluait pas deux facteurs « clés » tels que le vieillissement et l’orographie.

Critiques du PP

Le titulaire du Xunta de Galice, Alberto Núñez Feijóo, a déclaré que la proposition du gouvernement a de « grands défauts », « elle souligne les communautés, elle ne prouve pas qu’il existe un fonds supplémentaire et la seule chose qui va produire est un enlisement de toute possibilité de créer un nouveau système. »

La Junte d’Andalousie estime que le document est une « fuite » ou un « coup de pied en avant » du Gouvernement, que le problème de financement persiste et qu’il manque certaines choses, notamment les fonds de financement temporaire et le covid, en plus de ne pas préciser les montants.

Dans la Rencontre Castille et Léon Ils ne voient pas la proposition de l’Exécutif central comme un pas en avant puisqu’il n’inclut ni plus de ressources ni ne donne plus de poids à des facteurs tels que le vieillissement, la dispersion ou la superficie, ils pensent donc que la communauté perdrait de l’argent, bien qu’ils maintiennent leur » main tendue » et j’espère qu’elle sera corrigée, oui, dans un débat multilatéral.

Le gouvernement de Murcie a regretté que les critères d’équité et de suffisance ne soient pas envisagés et qu’il ne soit pas question de fonds de péréquation pour les collectivités sous-financées et covid, pour lequel il a demandé l’appel urgent du Conseil de politique budgétaire et financière.