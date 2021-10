C’est ainsi que les détaillants sont désespérés en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement

La prochaine fois que vous irez dans votre épicerie locale ou dans un magasin géant à proximité, examinez de près les étagères. Si vous avez prêté attention aux gros titres de l’actualité au cours de la semaine dernière, vous aurez sans aucun doute rencontré une couverture des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui se manifestent en partie sous la forme d’étagères vides. Mais ce ne sont pas seulement les étagères des magasins vides résultant de l’effondrement de la chaîne d’approvisionnement américaine qui comprend des ports obstrués ainsi que des marchandises non expédiées. Les détaillants deviennent également créatifs (ou désespérés, selon la personne à qui vous demandez) – au point que certains acheteurs disent avoir remarqué des tactiques telles que les magasins utilisant des rangées uniques de produits pour remplir les étagères.

Donner l’illusion, en d’autres termes, de l’abondance.

Les problèmes de chaîne d’approvisionnement s’aggravent

Le président Biden parle aux journalistes. Source de l’image : Chris Kleponis – Piscine via CNP/MEGA

Les gens se sont tournés vers les médias sociaux ces derniers jours pour partager des images de ce genre de chose, comme des rangées de chaises simples disposées bizarrement le long des étagères (comme vous pouvez le voir ci-dessous). Comme s’il n’y avait rien d’autre disponible à mettre à sa place, mais le magasin voulait juste remplir les étagères de quelque chose. Plutôt que de montrer aux clients que les pénuries de la chaîne d’approvisionnement ont un impact.

Et ne vous y trompez pas. Ils ont beaucoup d’impact.

La cote d’approbation du président Biden au cours des dernières semaines a chuté, alors que l’administration est assaillie par des problèmes, notamment une inflation record. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a averti ces derniers jours que les problèmes de chaîne d’approvisionnement et l’inflation allaient persister jusqu’en 2022. Même le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a averti vendredi dans un tweet que l’hyperinflation frapperait bientôt les États-Unis. L’ancien PDG de McDonald’s USA, Ed Rensi, a déclaré vendredi à FOX Business que les politiques de Biden contribuent à tout cela, tandis que plusieurs responsables de Biden ont fait de leur mieux pour minimiser le tout.

Mais d’abord, examinons comment tout cela se déroule dans les communautés aux États-Unis.

Les commerçants font preuve de créativité

Nous sommes au bord du précipice. L’aspect « faire semblant que ça va » de la charade évoque une terreur profonde pic.twitter.com/sNvfHVyiwx – Keque🚀 (@Keque_Mage) 19 octobre 2021

#EmptyShelvesJoe a commencé à apparaître sur Twitter cette semaine, en raison de la frustration des acheteurs de plus en plus confrontés à des scènes comme celles ci-dessus.

Un autre utilisateur de Twitter a partagé une image de son emplacement local de Safeway, où les produits pouvaient être vus étalés pour rendre les pénuries moins évidentes. « Notre Safeway semble essayer de masquer la pénurie d’approvisionnement en utilisant des lignes de produits uniques pour remplir les étagères », lit-on dans le tweet.

Il y a aussi un problème aggravant associé à tout cela. Parce que les pénuries conduisent souvent à des achats de panique, ce qui ne fait qu’accélérer les pénuries et aggraver le tout. Et en parlant d’empirer, certains responsables de l’administration Biden ont minimisé tout cela. Ils l’ont imputé en partie à la surconsommation et aux achats excessifs des Américains.

Mais cela n’explique pas pourquoi même certains hôpitaux aux États-Unis ont plus de mal à obtenir les médicaments dont ils ont besoin, en raison de goulots d’étranglement.

Les responsables de Biden minimisent la crise de la chaîne d’approvisionnement

Certes, l’administration Biden n’a pas créé ce problème. C’est vraiment le résultat de tant de facteurs. Y compris les événements météorologiques extrêmes, une pénurie de camionneurs et d’autres défis liés à la pandémie. Le problème, cependant, est de savoir ce qui est fait pour régler le problème.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, s’adresse aux journalistes lors de la conférence de presse quotidienne. Source de l’image : Rod Lamkey – CNP/MEGA

Malheureusement, au moins trois hauts responsables de l’administration ont fait tout leur possible ces derniers jours pour minimiser cette crise. Il y avait par exemple le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, qui a retweeté il y a quelques jours un article dénonçant l’effondrement de toute la chaîne d’approvisionnement comme un « problème de grande classe ».

Qu’est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, le secrétaire aux transports un peu MIA, Pete Buttigieg, l’a exprimé ainsi dans une interview télévisée : le président Biden « a réussi à sortir cette économie des dents d’une terrifiante récession ». Même si, selon Factcheck.org, la récession a officiellement pris fin avant l’entrée en fonction de Biden.

La « tragédie du tapis roulant »

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a toutefois ajouté la cerise sur le gâteau. Il s’agissait d’une blague désinvolte lors du point de presse quotidien, en réponse à une question de Michael Shear du New York Times. Shear a demandé: Pourquoi l’administration Biden n’a-t-elle pas agi de manière plus agressive au début de la pandémie? « Il était clair que les choses ne s’amélioraient pas », a déclaré Shear lors de sa question à Psaki. « Les gens ne pouvaient pas se faire livrer à temps les lave-vaisselle, les meubles et les tapis roulants. Sans parler de toutes sortes d’autres choses.

Psaki rétorqua : « … La tragédie du tapis roulant qui est retardée.

Ce commentaire semblait être sa façon pas si subtile de dire à tout le monde de se détendre. Que ce n’est qu’un problème qui affecte les gens avec des tonnes d’argent à dépenser – sur des produits de luxe comme les tapis roulants.