C’est ainsi que les groupes de la Copa Libertadores 2021 restent

09/04/2021 à 19:21 CEST

La Copa Libertadores 2021 a déjà défini sa phase de groupes après le tirage au sort organisé ce vendredi à Luque (Paraguay). En raison des éventuels incidents de la pandémie de Covid-19, qui frappe durement l’Amérique du Sud, Conmebol a programmé un calendrier très compact, afin d’avoir une marge de manœuvre dans les mois suivants.

Le champion actuel, Palmeiras, tête de série du groupe A, a été encadré avec Défense et Justice, avec qui il décide de la Recopa Sudamericana, puisque l’équipe argentine a remporté la dernière édition de la Copa Sudamericana. Le reste du groupe est composé de l’Université, du Pérou, et le vainqueur de l’égalité dans la troisième phase entre le Gremio et Independiente del Valle. En cas de victoire des gauchos, il y aurait, en compétition continentale, la réédition de la dernière finale de la Copa do Brasil.

Le finaliste, Santos, s’ils passent le match nul contre San Lorenzo (ils ont gagné 1-3 au match aller), ils rencontreraient Boca JuniorsLes deux équipes ont joué dans l’une des demi-finales de la dernière édition. Le reste du groupe est composé de Barcelone, de Guayaquil, et de The Strongest.

Les six tours de la phase de groupes se joueront d’affilée, avec des matchs chaque semaine: le ballon commence à rouler le 20 avril et est prévu, s’il n’y a pas d’interférence pour la santé, de se terminer le 27 mai.

La phase des huitièmes de finale, en principe, se jouera en juillet lorsque la Copa América sera terminée, prévue entre le 11 juin et le 10 juillet en Argentine et en Colombie. Ces premiers qualifiés joueront leur match aller et leur retour, entre le 13 et le 22 juillet. Les quarts de finale se jouent en août, les demi-finales en septembre et la grande finale, pour la troisième édition en un seul format de match, s’il n’y a pas de changement, elle devrait se tenir le 20 novembre.

Voici les groupes de la Copa Libertadores 2021:

Groupe A:

Palmeiras (BRA) Defence and Justice (ARG) University (PER) Guild (BRA) ou Independent of the Valley (ECU)

Groupe B:

Olimpia (PAR) Internacional (BRA) Deportivo Táchira (VEN) Toujours prêt (BOL)

Groupe C:

Boca Juniors (ARG) Barcelone (ECU) The Strongest (BOL) San Lorenzo (ARG) ou Santos (BRA)

Groupe D:

River Plate (ARG) Independiente Santa Fe (COL) Fluminense (BRA) Bolívar (BOL) ou Junior Barranquilla (COL)

Groupe E:

Sao Paulo (BRA) Racing (ARG) Sporting Cristal (PER) Rentistas (URU)

Groupe F:

Université nationale (URU) catholique (CHI) Argentinos Juniors (ARG) Libertad (PAR) ou At. National (COL)

Groupe G:

Flamengo (BRA) LDU Quito (ECU) Vélez Sarsfield (ARG) Unión La Calera (CHI)

Groupe H:

Cerro Porteño (PAR) À. Mineiro (BRA) America de Cali (COL) Deportiva La Guaira (VEN)

Les quatre tours de qualification de la troisième phase seront définis la semaine prochaine, le tirage au sort final des Libertadores sera donc déjà une réalité à l’aube du vendredi 16.