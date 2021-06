C’est ainsi que les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana restent

01/06/2021 à 19:47 CEST

La Copa Sudamericana 2021 aura une ronde luxueuse de 16, avec des paires qui pourraient être, en raison de leur qualité et de leur tradition, typiques de la Copa Libertadores. Précisément la présence du troisième classé de la phase de groupes du tournoi principal du continent a donné à cette édition du tournoi un sceau de qualité et de compétitivité qui lui manquait.

Le choc des étoiles, pour tous ceux qu’il représente, sera le classique de Montevideo entre Nacional et Peñarol. Sportivement, le croisement entre la LDU et le Gremio peut le battre en qualité, puisque les Équatoriens et les gauchos sont les favoris pour le titre.

🙌 C’est ainsi que s’est terminée la huitième finale de CONMEBOL #Sudamericana! #LaGranConquista @GranConquista pic.twitter.com/TIYxGsPHao – CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) 1 juin 2021

Le duel entre Independiente del Valle, tombé chez les Libertadores dans un groupe où se trouvaient Palmeiras et Defensa y Justicia, et Red Bull Bragantino, qui a une jeune équipe en pleine ascension, sera plus qu’intéressant. Face à face, il y aura deux des équipes qui traiteront le mieux le ballon sur le continent.

TOUS LES TRAVERSÉES DE LA HUITIÈME FINALE

National – Peñarol Independent del Valle – Red Bull Bragantino Santos – Independent America de Cali – Ath. ParanaenseLDU – GremioJunior Barranquilla – LibertadDeportivo Táchira – Rosario CentralSporting Cristal – Arsenal

La Conmebol n’a pas encore défini les dates exactes des huitièmes de finale, mais tout indique que les matches aller doivent avoir lieu la semaine du 14 juillet et le match retour sept jours plus tard.