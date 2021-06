C’est ainsi que les katanas de samouraï sont forgés

in

10/06/2021 à 9h20 CEST

Les katanas sont connus dans le monde entier pour avoir été l’arme des guerriers samouraïs du Japon. Ces épées courbées sont réputées pour être extrêmement tranchantes et sont réputés pour avoir l’une des lames les plus tranchantes de cette classe d’armes.

Les procédés industriels modernes ont rendu la fabrication de katanas quelque chose de simple, mais à l’époque, forger ce genre d’épées nécessitait tout un rituel dans l’armurerie correspondante. La culture japonaise traditionnelle accorde une grande importance au katana dans leur pensée et leur culte. Entre autres rituels, lors de la forge d’une épée de cette classe, les armuriers devaient porter du blanc comme symbole de pureté. Ensuite, le processus de forgeage était lent et nécessitait toute la concentration possible.

Les lames des katanas sont formées de petites couches superposées qui sont réalisées grâce à un processus très précis et surtout lent, comme déjà dit précédemment. En dehors du processus traditionnel, il fallait que le matériau soit de haute qualité puis, après trempe, il a dû être utilisé et passé certains tests pour pouvoir ensuite être livré à son propriétaire.