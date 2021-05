C’est ainsi que les mains seront sanctionnées à partir de la prochaine saison 2021-2022

12/05/2021 à 10h30 CEST

Le Conseil International est déjà clair sur la manière dont les mains seront considérées dans les Lois du Jeu qui entreront en vigueur à partir de la prochaine saison 2021-2022. Et surtout les actions de la main dérivées du positionnement du bras, lorsqu’elles parviennent à occuper un espace de manière non naturelle, comme cela s’est passé dimanche dernier entre les mains de Militao lors du Real Madrid – Séville.

Ce changement survient parce que le Conseil international est conscient que tout contact avec le ballon à la main ou au bras ne peut pas être considéré comme une violation. Et en ce qui concerne les critères relatifs au positionnement de la main ou du bras pour s’assurer que le corps “occupe plus d’espace” de manière non naturelle, ce sera désormais l’arbitre qui devra toujours juger de la position de la main ou du ballon bras en fonction du mouvement du joueur en action.

Ainsi, à partir de la saison prochaine, et compte tenu de ces changements prévus dans les règles internationales du jeu, il sera considéré comme une infraction à la main si le joueur:

1.- Touche volontairement le ballon avec la main ou le bras, par exemple, en déplaçant ces parties du corps en direction du ballon.

Mais c’est dans le deuxième point qu’il aborde cette polémique sur le bras dans une position contre nature et que la nouvelle réglementation précise:

2.- Toucher le ballon avec la main ou le bras lorsque la main ou le bras est positionné d’une manière non naturelle et permet au corps d’occuper plus d’espace. “À partir de la saison prochaine, on considérera que le joueur est parvenu à ce que son corps occupe plus d’espace de manière non naturelle lorsque la position de sa main ou de son bras n’est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette action spécifique ou ne peut être justifiée par ledit mouvement “ . En plaçant la main ou le bras dans cette position, le joueur risque que le ballon heurte cette partie de son corps et cela constitue une infraction.

C’est-à-dire qu’à partir de maintenant ce doit être l’arbitre de terrain ou VAR qui analyse dans l’action si cette position non naturelle est la conséquence d’un mouvement corporel. Dans ce cas, il ne peut jamais être puni à la main. Seulement dans le reste des cas où il occupe une position non naturelle claire.

La troisième hypothèse des mains concerne le moment où un but dans le but adverse est précédé par une main ou frappant le bras. À cet égard, la règle sera la suivante:

3-. Marquer un but dans le but de l’adversaire: ou directement avec la main ou le bras – même si l’action se produit accidentellement -, y compris le gardien de but; ou immédiatement après que le ballon touche votre main ou votre bras, même accidentellement. L’action dans laquelle le ballon est accidentellement touché avec la main ou le bras et, immédiatement après, un coéquipier marque un but ou a l’occasion de le faire, n’est plus considérée comme une faute de main.