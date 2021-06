C’est ainsi que les nouveaux modèles de fourgonnettes camouflées DGT vont contrôler l’usage du téléphone portable au volant | Moteur

Ce sont les camionnettes que la Garde civile utilise pour rechercher les contrevenants sur nos routes, et il est pratique que vous les connaissiez.

Un été nous attend avec beaucoup de circulation sur les routes, et c’est que la désescalade sanitaire, coïncidant avec le beau temps et avec une grande partie de la population déjà vaccinée, va amener de nombreuses personnes à partir en vacances dans les prochains mois avec leurs véhicules, et la Direction Générale de la Circulation se veut très vigilante au cas où vous commettez l’une des infractions les plus dangereuses au volant : regarder un téléphone portable en conduisant.

Et c’est de regarder le téléphone portable en conduisant C’est la troisième infraction la plus commise sur les routes, après avoir dépassé la limite de vitesse et avoir échoué au contrôle technique des véhicules.

Pour mieux contrôler nos infractions, la Direction Générale de la Circulation utilisera exactement les fourgons Renault Master blanc et Ford Transit Custom bleu, tels que les véhicules pour contrôler l’utilisation du téléphone portable au volant. Ces fourgonnettes n’auront pas de dispositifs de contravention pour excès de vitesse et seront dédiées à essayer de traquer les conducteurs avec des téléphones portables pendant qu’ils conduisent.

L’application My DGT vous offre divers avantages. La principale est que vous ayez la possibilité de porter votre permis de conduire avec la même validité que votre permis physique sur votre mobile.

Il ne faut pas oublier que les amendes économiques jusqu’à 200 € à ceux qui regardent le mobile derrière le volant, et cette simple action peut nous faire quitter la route des yeux, et non seulement mettre notre propre vie en danger, mais aussi celle d’autres véhicules.

La Garde civile utilise déjà depuis longtemps des camionnettes pour contrôler les conducteurs sur la route, et pourtant en 2020, elle a infligé une amende 96 000 délinquants, et compte tenu du fait qu’il y avait une mobilité réduite en raison de la pandémie.

Les radars font déjà partie des routes espagnoles, les conducteurs se sont habitués à vivre avec eux malgré le fait d’être condamné à une amende. Cependant, beaucoup ne sont pas vraiment conscients de tout ce dont ces appareils sont capables.

Donc, si vous prévoyez de partir en vacances dans les prochains mois, et que vous voyez un Renault Master blanc ou un fourgon Ford Transit Custom bleu, il s’agit peut-être de la Garde civile.