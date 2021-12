C’est ainsi que les oiseaux seront protégés sur les lignes électriques sur ordre d’un juge

23/12/2021 à 20h39 CET

JG Albalat

Le tribunal de Vic (Barcelone) qui enquête sur la mort d’oiseaux électrocutés sur des lignes électriques et des poteaux a demandé la compagnie Endesa à prendre les mesures de protection nécessaires pour que cela ne se produise pas, comme le demande le parquet compte tenu de l’augmentation des décès d’espèces protégées ces derniers mois. La togada a pour l’instant pris cette décision dans la région d’Osona, dans son arrondissement judiciaire, pour une question de compétences, malgré le fait que le procureur Antoni Pelegrin dans sa plainte, il a étendu ce type d’incident à toute la province de Barcelone. Le ministère public insiste pour que le réseau électrique de toute la communauté autonome soit réparé.

Précisément le juge de Vic qui instruit l’affaire a demandé au procureur son avis sur la question de savoir si l’enquête devait ou non être répartie entre plusieurs tribunaux de la province de Barcelone, en fonction de la localisation des zones où se sont déroulées les morts d’oiseaux par électrocution. ont été détectés. D’emblée, le parquet soutient que toutes les enquêtes doivent être menées par le même tribunal, puisqu’il existe un lien entre chacun des événements. De plus, les accusés sont les mêmes : des hauts fonctionnaires d’Endesa. En cas de division du processus judiciaire, des décisions contradictoires pourraient être rendues.

Les sources consultées par ce journal ont assuré que le moyen de protéger les oiseaux de l’électrocution est d’installer un revêtement de la câbles haute tension, sur tous ceux qui dépassent des poteaux, avec un matériau isolant. Les mêmes sources reconnaissent qu’Endesa a déjà effectué une partie des travaux d’amélioration des installations, mais que les oiseaux continuent de mourir en raison de déficiences qui existent dans certaines sections.

Contre six managers

La plainte a été déposée par le parquet pour crimes écologiques et elle est dirigée contre Endesa elle-même (maintenant E-distribution), ainsi que contre six cadres. Le ministère public impute aux prévenus le non-respect des normes légales qui « imposaient l’obligation de maintenir les réseaux électriques dans des conditions techniques adéquates et sans endommager ou mettre en danger la faune et l’environnement en général ». Les lignes électriques réparties dans toute l’Espagne causent la mort d’au moins 33 000 oiseaux de proie par an. Le procès détaille l’électrocution d’espèces protégées, telles que la cigogne blanche, la buse, le pygargue à doigts courts, l’autour des palombes et le hibou grand-duc, entre autres. Le simple geste de déployer leurs ailes les amène à toucher les câbles et à recevoir un choc.

Le procureur a demandé en septembre au tribunal de Vic d’exiger d’Endesa, à titre conservatoire, la réparation de certaines lignes électriques, car il avait reçu informations des agents ruraux de « plus d’épisodes d’électrocution d’oiseaux & rdquor; dans les lignes électriques « responsabilité & rdquor; de la société et « des personnes enquêtées & rdquor; (Il y a six responsables accusés), comme les plus responsables de son bon fonctionnement.

Le représentant du Ministère Public précise que ces incidents sont révélateurs « de la situation à risque grave que & rdquor; installations suspectes et qui ont des câbles « sans aucune protection pour empêcher & rdquor; la mort des oiseaux. Au moins, ces derniers mois, l’électrocution d’oiseaux a été observée dans plusieurs sections de l’approvisionnement en électricité, comme celles qui traversent les municipalités de Hostalets de Pierola, Calonge de Segarra, Calaf, Igualada, Òdena, Santa Eugenia de Berga, Tona, Pinós, Gelida, Perafita, Bellprat, Sant Martí d’Abars, parmi beaucoup d’autres.